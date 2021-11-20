Мама відмовилася йти на весілля дочки: вона закохалася в нареченого
Джерело:Weddingbee
Мама зізналася в коханні нареченому перед весіллям дочки. Дівчина не знає, як правильно вчинити у цій ситуації, адже її сім’я буквально розвалюється на очах. Вона не очікувала такого від рідної матері.
Шокована наречена поділилася своєю історією з користувачами форуму WeddingBee. Вона завжди була в прекрасних стосунках з мамою. Але зізнання від неї повністю перевернуло все з ніг на голову.
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Мама почувала себе нещасно в шлюбі
Авторка зустрічається зі своїм коханим Джоном упродовж двох років, а нещодавно вони заручилися. Все було дійсно прекрасно – хлопець ще й чудово ладнав із її мамою: вони кожних вихідних ходили грати в теніс.
Нещодавно жінка не втрималася – і розповіла все своїй дочці.
Вона сказала, що має почуття до Джона. Ще стверджувала, що упродовж багатьох років нещасна в шлюбі з моїм батьком. А Джон допоміг її почувати себе так, як вона ніколи себе раніше не почувала з татом, – каже наречена.
Мама заспокоїла дочку, що між ними нічого не було. Та, якщо у неї з’явиться така можливість, то вона буде діяти відповідно до своїх почуттів. Тому не хоче приходити на весілля чи взагалі бути поруч, доки потяг не зникне.
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Як відреагував батько нареченої
За словами дочки, тато вирішив переїхати жити в готель, доки його жінка не отримає терапію. Наречений ж одразу подзвонив майбутній свекрусі й пояснив, що між ними точно нічого не буде.
Мама плакала, коли він це говорив, просто відповідаючи: "Я знаю, я знаю", – стверджує наречена.
Жінка просила дочки пробачення по телефону, але та її ігнорувала. Вона взагалі в ступорі від цієї ситуації. Та ще й хлопець почав потроху віддалятися. Користувачі форуму підтримали дівчину, але багато хто стверджував, що стосунки з мамою навряд чи вдасться налагодити:
- Суть не в тому, що почуття твоєї мами неправильні. Вона просто не мала про це тобі розказувати. Якщо вона розуміла, що треба віддалитися, то мала б просто це зробити.
- Вона не мала говорити тобі про свої почуття.
- Мені дуже шкода. Це жахлива ситуація. Я б порекомендувала поговорити з вашим нареченим і розібратися, чому він віддалився. Зрозуміло, що це не твоя провина. Консультації для пар допоможуть вам.