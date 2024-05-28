"Мандрівниця у часі": що відомо про жінку, яка нібито розмовляє по мобільному на відео 1938 року

Кілька років тому у соцмережах з'явилось відео 1938 року, на якому жінка, ймовірно, розмовляє мобільним телефоном.

Що відомо про цю жінку та те, що вона насправді робила, і чому її назвали "мандрівницею у часі", розповідаємо далі.

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Що відомо про "мандрівницю у часі"

З 2013 року це чорно-біле відео почало циркулювати в інтернеті, викликавши широку цікавість серед користувачів соціальних мереж. На кадрах, імовірно 1938 року, показано жінку, яка, здається, розмовляє за допомогою пристрою, схожого на мобільний телефон. Це породило припущення, що вона може бути "мандрівницею в часі".

Це було знято в офісі нью-йоркської алюмінієвої компанії в 1938 році, – йшлося в одному з описів до відео.

Водночас у коментарях зазначили, що інформація не відповідає дійсності. За іншою версією, це завод у штаті Массачусетс, а жінка тримає портсигар.

Як вдалося з'ясувати, відео є автентичним, однак підписи до публікацій, які свідчать про те, що жінка на ньому користувався мобільним телефоном за десятиліття до появи цієї технології, під питанням.

Як виглядає ймовірна "мандрівниця у часі": дивіться відео

Відео дійсно зроблено в 1938 році й в один момент справді ненадовго здається, що жінка тримає біля вуха пристрій, разюче схожий на сучасний мобільний телефон, однак погана візуальна якість ролика не дає остаточно визначити, що вона тримала в руках або робила під час зйомки.

Деякі користувачі соціальних мереж наважилися на інші пояснення, крім подорожей у часі, навіть посилаючись на реальні технології, доступні в 1930-х роках.

Це слуховий апарат Siemens , запатентований у 1924 році, або вуглецевий слуховий апарат Western Electric Model 34A Audiphone,

– прокоментував, наприклад, один користувач YouTube.

Інші ж пропонували не менш реалістичні версії, як-от одна людина, яка написала, що у ті часи маленькі портативні радіоприймачі були дуже поширеними. На думку цього глядача, жінка тримає саме його біля вуха, щоб краще чути програму, тому що вони знаходяться надворі в натовпі. Однак насправді такий варіант неможливий, хоч і звучить ймовірно, адже маленьких портативних радіоприймачів не існувало в 1938 році.

Натомість версія про те, що жінка може тримати в руках маленьку сумочку чи портсигар, цілком реалістична.

Водночас велика частина людей все ж наполягає на тому, що жінка тримає саме мобільний телефон. Зокрема, користувач YouTube, який підписаний як Planetcheck, стверджував, що жінка на відео – Гертруда Джонс, його прабабуся.

Жінка, яку ви бачите, – моя прабабуся Гертруда Джонс. Їй було 17 років. Я запитав її про це відео, і вона добре його пам’ятає. Вона каже, що на тій фабриці був відділ телефонного зв’язку. Вони експериментували з бездротовими телефонами. Гертруді та п’ятьом іншим жінкам дали ці бездротові телефони для тестування протягом тижня. Гертруда розмовляє з одним з учених, який тримає інший бездротовий телефон та стоїть праворуч від неї, коли вона проходить повз,

– поділився користувач соцмережі.

Наразі незалежної перевірки цього коментаря не здійснили, але інший користувач YouTube каже, що знає іншу людину, що працювала на фабриці, та обіцяє зробити додаткові розслідування.