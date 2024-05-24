Як обрати колір нігтів залежно від відтінку сукні, щоб у результаті образ був гармонійним, розповідаємо далі.
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Манікюр для чорної сукні
Вибираючи випускні нігті до чорної сукні, можна рухатися в будь-якому напрямку. Знаменитий майстер манікюру Бет Фріке радить бути сміливими та поєднувати яскраві відтінки, що будуть робити образ оригінальним.
Яскраві нігті до чорної сукні: дивіться фото
Манікюр для білої сукні
З білою сукнею найкраще будуть поєднуватися класичні нюдові рожеві нігті або нестандартне яскраве рішення. Біле вбрання – це чудова можливість вибрати акцентні нігті для випускного.
Рожевий манікюр до білої сукні: дивіться фото
Манікюр для червоної сукні
З червоним, більш ніж з іншими кольорами, дійсно важливо обрати правильний відтінок. Сукня з теплим підтоном потребуватиме відповідно теплого відтінку нігтів, тоді як холодного – більш стриманих кольорів.
Безпрограшним варіантом до червоної сукні може бути червоний манікюр в тон до вбрання.
Червоний манікюр: дивіться фото
Манікюр для рожевої сукні
Для такого образу можна спробувати щось веселе та унікальне, як-от ніжний блакитний або м’ятно-зелений кольори, які поєднуватимуться з аксесуарами або макіяжем очей. Також до рожевої сукні можна обрати яскраві білі нігті з блиском.
Блакитний манікюр: дивіться фото
Манікюр для блакитної чи синьої сукні
Ці кольори чудово поєднуються з подібними відтінками, тож безпрограшним варіантом буде манікюр в тон до вбрання. Також відмінним варіантом стане білий, бежевий і молочний кольори, які додадуть образу ніжності.
Світлий манікюр: дивіться фото
Манікюр для сукні з принтом
Якщо ви плануєте одягати квіткову або будь-яку іншу принтовану сукню, компенсуйте візерунок однотонним контрастним манікюром або дизайном з блиском.
Блискучий манікюр: дивіться фото
Манікюр для золотої сукні
Ідеальним доповненням до золотої сукні будуть нігті теплого, однотонного кольору, як-от помаранчеві або червоні. Також стильно виглядатиме золотий манікюр.
Золотий манікюр: дивіться фото
Манікюр для сріблястої сукні
Для випускної сукні сріблястого кольору виберіть холодний відтінок нігтів.
Холодні нігті: дивіться фото
Гарним доповненням до такого образу буде сірий, ніжно-фіолетовий або барвінково-блакитний лак. Вони чудово пасують до срібла та ідеально підходять для випускного вечора.