Манікюр для випускного балу: як ідеально підібрати колір лаку до сукні

Туфлі, клатч і прикраси до випускної сукні можуть бути головним акцентом, але не варто забувати й про випускний манікюр. Він може значно доповнити загальний образ.

Як обрати колір нігтів залежно від відтінку сукні, щоб у результаті образ був гармонійним, розповідаємо далі.

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Манікюр для чорної сукні

Вибираючи випускні нігті до чорної сукні, можна рухатися в будь-якому напрямку. Знаменитий майстер манікюру Бет Фріке радить бути сміливими та поєднувати яскраві відтінки, що будуть робити образ оригінальним.

Яскраві нігті до чорної сукні: дивіться фото

Манікюр для білої сукні

З білою сукнею найкраще будуть поєднуватися класичні нюдові рожеві нігті або нестандартне яскраве рішення. Біле вбрання – це чудова можливість вибрати акцентні нігті для випускного.

Рожевий манікюр до білої сукні: дивіться фото

Манікюр для червоної сукні

З червоним, більш ніж з іншими кольорами, дійсно важливо обрати правильний відтінок. Сукня з теплим підтоном потребуватиме відповідно теплого відтінку нігтів, тоді як холодного – більш стриманих кольорів.

Безпрограшним варіантом до червоної сукні може бути червоний манікюр в тон до вбрання.

Червоний манікюр: дивіться фото

Манікюр для рожевої сукні

Для такого образу можна спробувати щось веселе та унікальне, як-от ніжний блакитний або м’ятно-зелений кольори, які поєднуватимуться з аксесуарами або макіяжем очей. Також до рожевої сукні можна обрати яскраві білі нігті з блиском.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Блакитний манікюр: дивіться фото

Манікюр для блакитної чи синьої сукні

Ці кольори чудово поєднуються з подібними відтінками, тож безпрограшним варіантом буде манікюр в тон до вбрання. Також відмінним варіантом стане білий, бежевий і молочний кольори, які додадуть образу ніжності.

Світлий манікюр: дивіться фото

Манікюр для сукні з принтом

Якщо ви плануєте одягати квіткову або будь-яку іншу принтовану сукню, компенсуйте візерунок однотонним контрастним манікюром або дизайном з блиском.

Блискучий манікюр: дивіться фото

Манікюр для золотої сукні

Ідеальним доповненням до золотої сукні будуть нігті теплого, однотонного кольору, як-от помаранчеві або червоні. Також стильно виглядатиме золотий манікюр.

Золотий манікюр: дивіться фото

Манікюр для сріблястої сукні

Для випускної сукні сріблястого кольору виберіть холодний відтінок нігтів.

Холодні нігті: дивіться фото

Гарним доповненням до такого образу буде сірий, ніжно-фіолетовий або барвінково-блакитний лак. Вони чудово пасують до срібла та ідеально підходять для випускного вечора.