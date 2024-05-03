Який дизайн для нігтів обрати на цьогорічний Великдень, щоб мати стильний та милий вигляд, розповідаємо далі.

До теми Кролики, серця та імітація перепелиного яєчка: ідеї милих дизайнів великоднього манікюру

Великодні крапочки

Одними з найпопулярніших великодніх дизайнів кількох останніх років є покриття, які імітують крапочки перепелиних яєць. Такий манікюр можна побачити у різноманітних варіаціях, зокрема у поєднанні з барвистим френчем.

Як виглядає такий дизайн: дивіться фото

Білий кролик

Цей мінімалістичний та ніжний манікюр стане вдалим доповненням до будь-якого образу на Великдень, а також буде актуальним без прив'язки до свята.

Дизайн із кроликом: дивіться фото

Морквяна галявина

Такий манікюр з візерунком моркв та кроликів у пасхальному стилі є досить насиченим та поєднує у собі, як святкові символи, так і трендовий рожевий відтінок, що точно не залишить нігті без уваги.

Рожевий манікюр з морквою: дивіться фото

Мікроквіти

Весняний бум неонових пастельних тонів у поєднанні з яскравими нігтями, вкритими мікроквітами, робить цей манікюр дійсно святковим та на всі сто весняним.

Мікроквіти у манікюрі: дивіться фото

Тріснутий френч

Подібний дизайн є ідеальним вибором на Великдень для любителів французького манікюру.

Як виглядає незвичний френч: дивіться фото

Він поєднує у собі трендові пастельні кольори, оригінальну форму та модний візерунок перепелиних яєць, що робить такий манікюр справжнім втіленням свята.