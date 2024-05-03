Квіти та зайчики: ідеї ніжних дизайнів манікюру до Великодня
Джерело:Cosmopolitan
Тематичні дизайни манікюру – це великий простір для фантазії та втілення найяскравіших ідей. Не варто обмежувати себе у цьому і на Великдень.
Який дизайн для нігтів обрати на цьогорічний Великдень, щоб мати стильний та милий вигляд, розповідаємо далі.
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Великодні крапочки
Одними з найпопулярніших великодніх дизайнів кількох останніх років є покриття, які імітують крапочки перепелиних яєць. Такий манікюр можна побачити у різноманітних варіаціях, зокрема у поєднанні з барвистим френчем.
Як виглядає такий дизайн: дивіться фото
Білий кролик
Цей мінімалістичний та ніжний манікюр стане вдалим доповненням до будь-якого образу на Великдень, а також буде актуальним без прив'язки до свята.
Дизайн із кроликом: дивіться фото
Морквяна галявина
Такий манікюр з візерунком моркв та кроликів у пасхальному стилі є досить насиченим та поєднує у собі, як святкові символи, так і трендовий рожевий відтінок, що точно не залишить нігті без уваги.
Рожевий манікюр з морквою: дивіться фото
Мікроквіти
Весняний бум неонових пастельних тонів у поєднанні з яскравими нігтями, вкритими мікроквітами, робить цей манікюр дійсно святковим та на всі сто весняним.
Мікроквіти у манікюрі: дивіться фото
Тріснутий френч
Подібний дизайн є ідеальним вибором на Великдень для любителів французького манікюру.
Як виглядає незвичний френч: дивіться фото
Він поєднує у собі трендові пастельні кольори, оригінальну форму та модний візерунок перепелиних яєць, що робить такий манікюр справжнім втіленням свята.