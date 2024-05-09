Манікюр-вишиванка: 12 ідей патріотичного дизайну

День вишиванки, який цьогоріч припадає на 16 травня, – чудовий привід зробити тематичний манікюр у стилі української вишиванки. Такий дизайн не лише підкреслить власну ідентичність, а й додасть фарб до повсякденного образу,

До того ж манікюр-вишиванка має патріотичний вигляд. Цікаві дизайни у стилі української вишиванки – далі у матеріалі Life 24.

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Дизайни манікюру-вишиванки

У мережі можна знайти чимало дизайнів, які повторюють українську вишиванку. Одним з найпоширеніших є поєднання білого кольору покриття та дизайну вишиванки. Так, вишивка може повністю покривати нігтьову пластину й бути на кількох пальцях.

Білий манікюр з вишивкою: дивіться відео

Трендовий манікюр з вишивкою: дивіться фото

Однак дизайн може розташовуватися й лише з однієї сторони нігтя. Такий манікюр має стриманий й водночас вишуканий вигляд.

Вишивка з однієї сторони нігтя: дивіться фото

Особливо ефектно поєднується манікюр з чорною вишивкою та золотим декором на молочному покритті. Такий дизайн доповнить образ та додасть елегантності.

Вишуканий дизайн з вишивкою: дивіться фото

Гармонійно та стримано виглядає вишивка й на нюдовому покритті. Такий дизайн не привертає зайвої уваги й додає образу цікавих акцентів.

Вишивка на нюдовому покритті: дивіться відео

Червона вишивка на базовому покритті: дивіться фото

Прихильниці класичного французького манікюру можуть поєднати улюблений дизайн з патріотичним. Така комбінація має незвичайний і ефектний вигляд.

Френч у поєднанні з вишивкою: дивіться фото

Яскравий вигляд має поєднання червоних нігтів та вишивки. Такий дизайн точно не залишиться без уваги.

Червоний манікюр з вишивкою: дивіться фото

Яскравий манікюр з вишивкою: дивіться фото

До слова, ефектно поєднується вишивка й з іншими кольорами лаку. Цікавий вигляд, наприклад, має зелений колір з вишивкою. Поєднання зеленого, білого й чорного відтінків з різними візерунками заворожують, а розглядати їх можна годинами.

Незвичайне поєднання вишивки й зеленого кольору: дивіться відео

Поєднання жовтого й блакитного кольорів з вишивкою має символічний вигляд. Такий манікюр дуже яскравий, але водночас має гармонійний вигляд.

Жовто-блакитний манікюр з вишивкою: дивіться фото

Ефектно поєднується вишивка з тематичними малюнками. Маки, силуети людей та тризуб на тлі вишивки – яскравий та патріотичний дизайн, який можна повторити до Дня вишиванки.

Стильний патріотичний дизайн: дивіться фото

Такі дизайни мають неймовірний вигляд як на коротких, так і на довгих нігтях. Окрім того, робити його можна й на різні свята: ювілей, весілля чи день народження.