К тому же маникюр-вышиванка выглядит патриотически. Интересные дизайны в стиле украинской вышиванки – далее в материале Life 24.

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Дизайны маникюра-вышиванки

В сети можно найти немало дизайнов, повторяющие украинскую вышиванку. Одним из самых распространенных сочетание белого цвета покрытия и дизайна вышиванки. Так, вышивка может полностью покрывать ногтевую пластину или быть на нескольких пальцах.

Белый маникюр с вышивкой: смотрите видео

Трендовый маникюр с вышивкой: смотрите фото

Однако дизайн может располагаться и только с одной стороны ногтя. Такой маникюр выглядит сдержанно и одновременно изысканно.

Вышивка с одной стороны ногтя: смотрите фото

Особенно эффектно сочетается маникюр с черной вышивкой и золотым декором на молочном покрытии. Такой дизайн дополнит образ и придаст элегантность.

Изысканный дизайн с вышивкой: смотрите фото

Гармонично и сдержанно смотрится вышивка и на нюдовом покрытии. Такой дизайн не привлекает лишнего внимания и придает образу интересных акцентов.

Вышивка на нюдовом покрытии: смотрите видео

Красная вышивка на базовом покрытии: смотрите фото

Поклонницы классического французского маникюра могут сочетать любимый дизайн с патриотическим. Такая комбинация выглядит необычно и эффектно.

Френч в сочетании с вышивкой: смотрите фото

Ярко сочетаются красные ногти и вышивка. Такой дизайн точно не останется без внимания.

Красный маникюр с вышивкой: смотрите фото

Яркий маникюр с вышивкой: смотрите фото

К слову, эффектно сочетается вышивка и с другими цветами лака. Интересный вид, к примеру, имеет зелёный цвет с вышивкой. Сочетание зеленого, белого и черного оттенков с разными узорами завораживают, а рассматривать их можно часами.

Необычное сочетание вышивки и зеленого цвета: смотрите видео

Сочетание желтого и голубого цвета с вышивкой имеет символический вид. Такой маникюр очень яркий, но в то же время выглядит гармонично.

Желто-голубой маникюр с вышивкой: смотрите фото

Эффектно совмещается вышивка с тематическими рисунками. Маки, силуэты людей и трезубец на фоне вышивки– яркий и патриотический дизайн, который можно повторить ко Дню вышиванки.

Стильный патриотический дизайн: смотрите фото

Такие дизайны выглядят как на коротких, так и на длинных ногтях. Кроме того, делать его можно и на разные праздники: юбилей, свадьба или день рождения.