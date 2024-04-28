Как помочь ногтям быстрее восстановиться, если вы решили отдохнуть от постоянного покрытия, рассказываем далее.

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Укоротите ногти

После снятия геля ногти всегда истончены. Не стремитесь отрастить их сразу, они будут ломаться после снятия минимум несколько месяцев.

Чтобы минимизировать эту проблему, обрежьте ногти максимально коротко, при этом дополнительно укрепляйте их и откажитесь даже от обычного покрытия лаком, чтобы не нагружать пластину еще больше.

Не шлифуйте пластину

Часто после снятия маникюра хочется максимально отшлифовать ногти, однако так делать не стоит. Иначе вы еще больше травмируете ногтевую пластину, спиливая и так тонкий слой ногтя.

Вместо этого подпиливайте наиболее шероховатые участки, но дальше только увлажняйте и добавляйте питание для ногтей. Откажитесь от обработки верхней части ногтя до полного его восстановления.

Позаботьтесь о кутикуле

Кутикулу важно не только вовремя удалять, но и увлажнять и питать ее.

Если у вас тонкая кутикула, можно просто отодвигать ее апельсиновой палочкой, а вот от плотной лучше избавляться обрезая.

После удаления обязательно используйте средство на основе масла абрикоса или оливы – они отлично питают ноготь, и кутикула уже не будет отрастать такой сухой.

Делайте ванночки

Чтобы помочь ногтям восстанавливаться еще быстрее, используйте ванночки для укрепления пластины. Для этого модно распаривать руки в ванночках с розовой солью с добавлением масла, чтобы смягчить действие соли на кожу. В то же время делать ванночки чаще двух раз в неделю не следует – так есть риск пересушить кожу.