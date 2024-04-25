Какой маникюр сделать, если вы фанатка именно светлых и нежных, натуральных цветов, рассказываем дальше.
К теме С ними легко оказаться в центре внимания: цвета маникюра, которые в тренде этой весной
Пастельный хром
Хромированные ногти – едва ли не главный тренд этой весны. Особенно удачно он смотрится с пастельными цветами, создавая по-настоящему весенние переливы.
Как выглядит такой дизайн: смотрите фото
Небесно-голубой минимализм
Небесно-голубой – один из самых красивых цветов для весеннего маникюра. Это изысканный, нежный и стильный оттенок, что хорошо сочетается с большинством других тонов. Кроме того, такой дизайн является идеальным сочетанием эстетики и минимализма.
Небесно-голубой маникюр: смотрите фото
Холодная мята
Яркий, жизнерадостный и абсолютно недооцененный мятно-зеленый – это оттенок, который стоит вернуть в тренды. Хотя в прошлом году лаймово-зеленые ногти занимали центральное место, в 2024 в топе более приглушенные оттенки, как этот.
Мятный дизайн: смотрите фото
Радужный пастельный градиент
Сделать маникюр более оригинальным можно с помощью пастельного градиента. Такой дизайн станет неожиданной и яркой деталью образа, которая будет собирать бесконечные комплименты.
Радужный маникюр: смотрите фото
Цветочный акцент
Молочно-лавандовый – один из самых горячих оттенков этого сезона, и это не зря.
Лавандово-цветочный маникюр: смотрите фото
Этот цвет идеально заполняет промежуток между темными зимними тонами и яркими летними оттенками, что делает его чрезвычайно универсальным. Не говоря уже, что цветочные акценты в таком маникюре идеально подходят для весны.