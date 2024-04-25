Какой маникюр сделать, если вы фанатка именно светлых и нежных, натуральных цветов, рассказываем дальше.

К теме С ними легко оказаться в центре внимания: цвета маникюра, которые в тренде этой весной

Пастельный хром

Хромированные ногти – едва ли не главный тренд этой весны. Особенно удачно он смотрится с пастельными цветами, создавая по-настоящему весенние переливы.

Как выглядит такой дизайн: смотрите фото

Небесно-голубой минимализм

Небесно-голубой – один из самых красивых цветов для весеннего маникюра. Это изысканный, нежный и стильный оттенок, что хорошо сочетается с большинством других тонов. Кроме того, такой дизайн является идеальным сочетанием эстетики и минимализма.

Весна – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto, який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми.

Небесно-голубой маникюр: смотрите фото

Холодная мята

Яркий, жизнерадостный и абсолютно недооцененный мятно-зеленый – это оттенок, который стоит вернуть в тренды. Хотя в прошлом году лаймово-зеленые ногти занимали центральное место, в 2024 в топе более приглушенные оттенки, как этот.

Мятный дизайн: смотрите фото

Радужный пастельный градиент

Сделать маникюр более оригинальным можно с помощью пастельного градиента. Такой дизайн станет неожиданной и яркой деталью образа, которая будет собирать бесконечные комплименты.

Радужный маникюр: смотрите фото

Цветочный акцент

Молочно-лавандовый – один из самых горячих оттенков этого сезона, и это не зря.

Лавандово-цветочный маникюр: смотрите фото

Этот цвет идеально заполняет промежуток между темными зимними тонами и яркими летними оттенками, что делает его чрезвычайно универсальным. Не говоря уже, что цветочные акценты в таком маникюре идеально подходят для весны.