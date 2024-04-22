Нейл-эксперт Хуанита Хубер-Милле рассказала о цветах, которые добавят весеннего вдохновения и будут на пике популярности в этом сезоне. На какие оттенки дизайнов обратить внимание, рассказываем далее.
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Нежно-розовый
2024 год будет посвящен нежно-розовым оттенкам. Такой маникюр – отличный выбор для весенних и летних месяцев и любых форм ногтей.
Тенденция балеткора на волне популярности в сферах красоты и моды. Этот образ идеально сочетает в себе изысканность, элегантность и грацию,
– добавляет Хубер-Милле.
Нежно-розовый маникюр: смотрите фото
Хром
Хромированные ногти лидируют на протяжении двух лет подряд, и эта тенденция сохранится в 2024 году. Этот шикарный образ настолько универсален, что подходит для любой длины и формы,
– говорит эксперт.
Хромированный маникюр: смотрите фото
Молочно-белый
Если вы фанат балетной эстетики, вы также можете выбрать молочно-белые оттенки. Этот цвет идеально подходит для тех, кто предпочитает более нейтральный образ.
Молочно-белый маникюр: смотрите фото
Небесно-голубой
От Prada до Fendi, небесно-голубой цвет был звездой на показах коллекций сезона 2024, поэтому можно сделать вывод, что этот оттенок также будет популярным в мире красоты. Это отличная альтернатива белым ногтям, если вам нравится немного цвета.
Небесно-голубой маникюр: смотрите фото
Ярко-красный
Ярко-красные оттенки – популярный тренд. Это также классический цвет, который не выходит из моды уже много сезонов.
Ярко-красный маникюр: смотрите фото
Персиковый
Компания Pantone объявила "персиковый пух" цветом 2024 года.
Персиковый маникюр: смотрите фото
Этот тонкий, теплый оттенок подарит вам ощущение лета, а также может стать хорошим акцентным цветом, ведь с ним можно воплотить множество дизайнов. В частности, подобный милый обратный французский маникюр станет идеальным вариантом для теплых месяцев.