Нейл-эксперт Хуанита Хубер-Милле рассказала о цветах, которые добавят весеннего вдохновения и будут на пике популярности в этом сезоне. На какие оттенки дизайнов обратить внимание, рассказываем далее.

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Нежно-розовый

2024 год будет посвящен нежно-розовым оттенкам. Такой маникюр – отличный выбор для весенних и летних месяцев и любых форм ногтей.

Тенденция балеткора на волне популярности в сферах красоты и моды. Этот образ идеально сочетает в себе изысканность, элегантность и грацию,

– добавляет Хубер-Милле.

Нежно-розовый маникюр: смотрите фото

Хром

Хромированные ногти лидируют на протяжении двух лет подряд, и эта тенденция сохранится в 2024 году. Этот шикарный образ настолько универсален, что подходит для любой длины и формы,

– говорит эксперт.

Хромированный маникюр: смотрите фото

Молочно-белый

Если вы фанат балетной эстетики, вы также можете выбрать молочно-белые оттенки. Этот цвет идеально подходит для тех, кто предпочитает более нейтральный образ.

Молочно-белый маникюр: смотрите фото

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Небесно-голубой

От Prada до Fendi, небесно-голубой цвет был звездой на показах коллекций сезона 2024, поэтому можно сделать вывод, что этот оттенок также будет популярным в мире красоты. Это отличная альтернатива белым ногтям, если вам нравится немного цвета.

Небесно-голубой маникюр: смотрите фото

Ярко-красный

Ярко-красные оттенки – популярный тренд. Это также классический цвет, который не выходит из моды уже много сезонов.

Ярко-красный маникюр: смотрите фото

Персиковый

Компания Pantone объявила "персиковый пух" цветом 2024 года.

Персиковый маникюр: смотрите фото

Этот тонкий, теплый оттенок подарит вам ощущение лета, а также может стать хорошим акцентным цветом, ведь с ним можно воплотить множество дизайнов. В частности, подобный милый обратный французский маникюр станет идеальным вариантом для теплых месяцев.