Особенность этого дизайна заключается в визуальном создании эффекта френча с помощью линии. Как выглядит такой маникюр, рассказываем далее.

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Что такое плавучий френч

Этот простой маникюр начали массово создавать после того, как в 2019 году мастер Трейли Ли из классической горизонтальной грани французского маникюра сделала вертикальную.

В этом году тренд распространяет нейл-мастер актрис Джессики Честейн, Эмили Блант и Лоурен Санчес – Джули Кандалек, которая создала свой фирменный стиль – цветную линию на серединке ногтя.

Как выглядит плавучий френч: смотрите фото

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

С подобной формой френча можно легко экспериментировать: рисовать линию горизонтально или вертикально, располагать ее в разных частях ногтя, закруглять концы, добавлять акцентные детали, блестки или камешки. В частности, если нанести штрих ближе к началу ногтевой пластины, можно визуально удлинить ногти.

Удлинение ногтя с помощью маникюра: смотрите фото

При этом плавучий французский маникюр необязательно должен быть прямой линией. Если хотите, чтобы дизайн больше соответствовал классическому стилю, можно добавить тонкую изогнутую линию.

Как выглядит изогнутый плавучий френч: смотрите фото

Вместе с тем не стоит ограничиваться одной линией. Чтобы сделать плавучий французский маникюр немного уникальнее, нарисуйте две параллельные линии на ногтях.

Как выглядит двойной френч: смотрите фото

Создавая такой дизайн, важно немного попрактиковаться, чтобы линии не слились в одну.