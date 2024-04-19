Особенность этого дизайна заключается в визуальном создании эффекта френча с помощью линии. Как выглядит такой маникюр, рассказываем далее.
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Что такое плавучий френч
Этот простой маникюр начали массово создавать после того, как в 2019 году мастер Трейли Ли из классической горизонтальной грани французского маникюра сделала вертикальную.
В этом году тренд распространяет нейл-мастер актрис Джессики Честейн, Эмили Блант и Лоурен Санчес – Джули Кандалек, которая создала свой фирменный стиль – цветную линию на серединке ногтя.
Как выглядит плавучий френч: смотрите фото
С подобной формой френча можно легко экспериментировать: рисовать линию горизонтально или вертикально, располагать ее в разных частях ногтя, закруглять концы, добавлять акцентные детали, блестки или камешки. В частности, если нанести штрих ближе к началу ногтевой пластины, можно визуально удлинить ногти.
Удлинение ногтя с помощью маникюра: смотрите фото
При этом плавучий французский маникюр необязательно должен быть прямой линией. Если хотите, чтобы дизайн больше соответствовал классическому стилю, можно добавить тонкую изогнутую линию.
Как выглядит изогнутый плавучий френч: смотрите фото
Вместе с тем не стоит ограничиваться одной линией. Чтобы сделать плавучий французский маникюр немного уникальнее, нарисуйте две параллельные линии на ногтях.
Как выглядит двойной френч: смотрите фото
Создавая такой дизайн, важно немного попрактиковаться, чтобы линии не слились в одну.