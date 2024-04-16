Одной из модных тенденций 2024 года являются дизайны с фруктами, ягодами и другие смелые варианты. Как может выглядеть такой весенний маникюр, рассказываем далее.
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Лимонный дизайн
Сочные лимоны, изображены на ногтях, обычно выбирают неординарные и яркие личности. Такой маникюр поднимет настроение, сделает акцент в образе и продемонстрирует жизнерадостность.
Как выглядит лимонный маникюр: смотрите фото
Черешни
Крошечные черешни в дизайне – это хит почти каждый год. Ненавязчивые цвета и минималистичное оформление помогут сделать маникюр не пестрым, но в то же время интересным.
Маникюр с вишнями: смотрите фото
Бабочки
Весна – пора пробуждения бабочек, которые являются символом романтичности и женственности. Особенно стильно в 2024 году будут выглядеть 3D-бабочки.
Дизайн с бабочками: смотрите фото
Стразы
Разноцветные камни и стразы придадут приятного сияния любому дизайну. Их необязательно должно быть много, однако лаконичная россыпь блесток будет выглядеть актуально.
Блестящий маникюр: смотрите фото
Животный принт
Напоследок поклонницам неординарных идей в этом году советуют выбрать один из животных принтов.
Маникюр с животным принтом: смотрите фото
Такой дизайн уже несколько сезонов остается актуальными и выглядит стильно и изысканно.