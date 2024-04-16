Однією із модних тенденцій 2024 року є дизайни з фруктами, ягодами та інші сміливі варіанти. Як може виглядати такий весняний манікюр, розповідаємо далі.

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Лимонний дизайн

Соковиті лимони, зображені на нігтях, зазвичай обирають неординарні та яскраві особистості. Такий манікюр підніме настрій, зробить акцент в образі та продемонструє життєрадісність.

Як виглядає лимонний манікюр: дивіться фото

Черешні

Крихітні черешні в дизайні – це хіт майже щороку. Ненавʼязливі кольори та мінімалістичне оформлення допоможуть зробити манікюр не строкатим, але водночас цікавим.

Манікюр з вишнями: дивіться фото

Метелики

Весна – пора пробудження метеликів, які є символом романтичності та жіночності. Особливо стильно у 2024 році виглядатимуть 3D-метелики.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Дизайн з метеликами: дивіться фото

Стрази

Різнобарвні камінці та стрази додадуть приємного сяяння будь-якому дизайну. Їх не обовʼязково повинно бути багато, проте лаконічний розсип блискіток виглядатиме актуально.

Блискучий манікюр: дивіться фото

Тваринний принт

Наостанок шанувальницям неординарних ідей цьогоріч радять обрати один із тваринних принтів.

Манікюр з тваринним принтом: дивіться фото

Такий дизайн вже кілька сезонів залишається актуальними та виглядає стильно і вишукано.