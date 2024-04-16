Однією із модних тенденцій 2024 року є дизайни з фруктами, ягодами та інші сміливі варіанти. Як може виглядати такий весняний манікюр, розповідаємо далі.
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Лимонний дизайн
Соковиті лимони, зображені на нігтях, зазвичай обирають неординарні та яскраві особистості. Такий манікюр підніме настрій, зробить акцент в образі та продемонструє життєрадісність.
Як виглядає лимонний манікюр: дивіться фото
Черешні
Крихітні черешні в дизайні – це хіт майже щороку. Ненавʼязливі кольори та мінімалістичне оформлення допоможуть зробити манікюр не строкатим, але водночас цікавим.
Манікюр з вишнями: дивіться фото
Метелики
Весна – пора пробудження метеликів, які є символом романтичності та жіночності. Особливо стильно у 2024 році виглядатимуть 3D-метелики.
Дизайн з метеликами: дивіться фото
Стрази
Різнобарвні камінці та стрази додадуть приємного сяяння будь-якому дизайну. Їх не обовʼязково повинно бути багато, проте лаконічний розсип блискіток виглядатиме актуально.
Блискучий манікюр: дивіться фото
Тваринний принт
Наостанок шанувальницям неординарних ідей цьогоріч радять обрати один із тваринних принтів.
Манікюр з тваринним принтом: дивіться фото
Такий дизайн вже кілька сезонів залишається актуальними та виглядає стильно і вишукано.