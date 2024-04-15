Какой цвет для своих ногтей выбрала знаменитость, а также как выглядит ее маникюр, рассказываем далее.

К теме "Масляный маникюр": знаменитый американский нейл-мастер покорил соцсети новым трендом

Как выглядит трендовый вариант весеннего маникюра

Американская певица и актриса Селена Гомес продемонстрировала идеальный маникюр на весну 2024. Снимком своей новой работы нейл-мастер Том Бачик поделился в инстаграм.

Артистка выбрала однотонное покрытие без дополнительных дизайнов или камней. Том Бачик накрасил ногти своей звездной клиентки в насыщенно-изумрудный оттенок. Формой для маникюра послужил "круг".

Підкреслить власний стиль й водночас допоможе слідувати трендам білизна від українського бренду Anabel Arto. Незалежно від вашого уподобання – чи то класична елегантність, чи щось яскраве й акцентне – в асортименті знайдеться білизна для найвибагливіших. Серед великих колекцій кожна зможе знайти свій унікальний комплект, який даруватиме впевненість.

Как выглядит модный маникюр Селены Гомес: смотрите фото

Зеленый цвет напрямую ассоциируется с весной, когда все расцветает и оживает. Особенно такой интересный его оттенок станет отличным решением для покрытия в один из месяцев весны.

"Люблю этот цвет", "У меня такие же натуральные ногти", "Идеальный тон на весну!" – прокомментировали новый маникюр Селены Гомес пользователи сети.

Добавим, что Селена Гомес – не единственная известная клиентка Тома Бачика. К мастеру часто обращается певица и актриса Дженнифер Лопес, актриса Марго Робби, актриса Никола Пельтц, певица Оливия Родриго. Мужчина активно ведет свои соцсети, демонстрируя работы и задавая тренды на маникюр.