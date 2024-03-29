Как выглядит трендовый дизайн ногтей и какие вариации стильного маникюра можно с ним создать, рассказываем далее.

Также интересно Оригинальный минимализм: 5 идей маникюра для любителей простоты и стиля

Как выглядит трендовый "масляный маникюр"

Знаменитый американский мастер маникюра Том Бачик задает тренды на весну 2024. На примере своей постоянной клиентки Селены Гомес он продемонстрировал одно из самых модных покрытий сезона – "масляный маникюр".

Свое название такой дизайн получил благодаря схожести с цветом сливочного масла. Это приглушенные оттенки желтого с глянцевым покрытием.

Как выглядит трендовый маникюр: смотрите фото

Другие мастера уже подхватили идею и представляют свои вариации такого маникюра. Кроме однотонного глянцевого покрытия не менее эффектно смотрится наличие мелкого контрастного рисунка.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Контрастный рисунок придаст маникюру интересный вид: смотрите фото

Еще один вариант разнообразить такой маникюр и сделать его интереснее – оставить несколько ногтей желтыми, а остальные покрыть прозрачным лаком и сверху нанести рисунок в пастельных тонах. Такой дизайн выглядит по-настоящему весенний и не бросается в глаза контрастами.

Модная вариация "масляного маникюра": смотрите фото

Кроме того, обыграть "масло" на ногтях можно и благодаря французскому маникюру, делая "улыбку" желтым лаком. Не менее красиво смотрится обратный маникюр, а также сочетание френча с цельным покрытием ногтей.

"Масляный" френч: смотрите видео

В целом этот нежный оттенок в любом исполнении выглядит стильно. Он является непревзойденным как в однотонном варианте, так и с различными дизайнами, а также удачно подходит к ногтям любой длины и формы.