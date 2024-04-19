Особливість цього дизайну полягає у візуальному створенні ефекту френча за допомогою лінії. Який вигляд має такий манікюр, розповідаємо далі.

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Що таке плавучий френч

Цей простий манікюр почали масово створювати після того, як у 2019 році майстриня Трейлі Лі із класичної горизонтальної межі французького манікюру зробила вертикальну.

Цьогоріч тренд поширює нейл-майстриня акторок Джессіки Честейн, Емілі Блант та Лоурен Санчес – Джулі Кандалек, яка створила свій фірмовий стиль – кольорову лінію на серединці нігтя.

Як виглядає плавучий френч: дивіться фото

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

З подібною формою френча можна легко експериментувати: малювати лінію горизонтально чи вертикально, розташовувати її в різних частинах нігтя, заокруглювати кінці, додавати акцентні деталі, блискітки чи камінчики. Зокрема, якщо нанести штрих ближче до початку нігтьової пластини, можна візуально видовжити нігті.

Видовження нігтя за допомогою манікюру: дивіться фото

Водночас плавучий французький манікюр не обов'язково має бути прямою лінією. Якщо хочете, щоб дизайн більше відповідав класичному стилю, можна додати тонку вигнуту лінію.

Як виглядає вигнутий плавучий френч: дивіться фото

Разом з тим не варто обмежуватися одним рядком. Щоб зробити плавучий французький манікюр трохи унікальнішим, намалюйте дві паралельні лінії на нігтях.

Як виглядає подвійний френч: дивіться фото

Створюючи такий дизайн, важливо трохи попрактикуватися, щоб лінії не злилися в одну.