Особливість цього дизайну полягає у візуальному створенні ефекту френча за допомогою лінії. Який вигляд має такий манікюр, розповідаємо далі.
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Що таке плавучий френч
Цей простий манікюр почали масово створювати після того, як у 2019 році майстриня Трейлі Лі із класичної горизонтальної межі французького манікюру зробила вертикальну.
Цьогоріч тренд поширює нейл-майстриня акторок Джессіки Честейн, Емілі Блант та Лоурен Санчес – Джулі Кандалек, яка створила свій фірмовий стиль – кольорову лінію на серединці нігтя.
Як виглядає плавучий френч: дивіться фото
З подібною формою френча можна легко експериментувати: малювати лінію горизонтально чи вертикально, розташовувати її в різних частинах нігтя, заокруглювати кінці, додавати акцентні деталі, блискітки чи камінчики. Зокрема, якщо нанести штрих ближче до початку нігтьової пластини, можна візуально видовжити нігті.
Видовження нігтя за допомогою манікюру: дивіться фото
Водночас плавучий французький манікюр не обов'язково має бути прямою лінією. Якщо хочете, щоб дизайн більше відповідав класичному стилю, можна додати тонку вигнуту лінію.
Як виглядає вигнутий плавучий френч: дивіться фото
Разом з тим не варто обмежуватися одним рядком. Щоб зробити плавучий французький манікюр трохи унікальнішим, намалюйте дві паралельні лінії на нігтях.
Як виглядає подвійний френч: дивіться фото
Створюючи такий дизайн, важливо трохи попрактикуватися, щоб лінії не злилися в одну.