Нейл-експертка Хуаніта Хубер-Мілле розповіла про кольори, які додадуть весняного натхнення та будуть на піку популярності цього сезону. На які відтінки дизайнів звернути увагу, розповідаємо далі.

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Ніжно-рожевий

2024 рік буде присвячений ніжно-рожевим відтінкам. Такий манікюр – чудовий вибір для весняних і літніх місяців та будь-яких форм нігтів.

Тенденція балеткору на хвилі популярності у сферах краси та моди. Цей образ ідеально поєднує в собі вишуканість, елегантність і грацію,

– додає Хубер-Мілле.

Ніжно-рожевий манікюр: дивіться фото

Хром

Хромовані нігті лідирують протягом двох років поспіль, і ця тенденція збережеться у 2024 році. Цей шикарний образ настільки універсальний, що підходить для будь-якої довжини та форми,

– каже експертка.

Хромований манікюр: дивіться фото

Молочно-білий

Якщо ви фанат балетної естетики, ви також можете вибрати молочно-білі відтінки. Цей колір ідеально підходить для тих, хто надає перевагу більш нейтральному образу.

Молочно-білий манікюр: дивіться фото

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Небесно-блакитний

Від Prada до Fendi, небесно-блакитний колір був зіркою на показах колекцій сезону 2024, тож можна зробити висновок, що цей відтінок також буде популярним у світі краси. Це чудова альтернатива білим нігтям, якщо вам подобається трохи кольору.

Небесно-блакитний манікюр: дивіться фото

Яскраво-червоний

Яскраво-червоні відтінки – популярний тренд. Це також класичний колір, який не виходить з моди вже багато сезонів.

Яскраво-червоний манікюр: дивіться фото

Персиковий

Компанія Pantone оголосила "персиковий пух" кольором 2024 року.

Персиковий манікюр: дивіться фото

Цей тонкий, теплий відтінок подарує вам відчуття літа, а також може стати гарним акцентним кольором, адже з ним можна втілити безліч дизайнів. Зокрема, подібний милий зворотний французький манікюр стане ідеальним варіантом для теплих місяців.