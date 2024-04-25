Який манікюр зробити, якщо ви фанатка саме світлих та ніжних, натуральних кольорів, розповідаємо далі.

До теми З ними легко опинитися у центрі уваги: кольори манікюру, які у тренді цієї весни

Пастельний хром

Хромовані нігті – чи не головний тренд цієї весни. Особливо вдало він виглядає з пастельними кольорами, створюючи по-справжньому весняні переливи.

Як виглядає такий дизайн: дивіться фото

Небесно-блакитний мінімалізм

Небесно-блакитний – один із найкрасивіших кольорів для весняного манікюру. Це вишуканий, ніжний та стильний відтінок, що добре поєднується з більшістю інших тонів. Крім того, такий дизайн є ідеальним поєднанням естетики та мінімалізму.

Весна – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto, який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми.

Небесно-блакитний манікюр: дивіться фото

Холодна м’ята

Яскравий, життєрадісний і абсолютно недооцінений м’ятно-зелений – це відтінок, який варто повернути у тренди. Хоча торік лаймово-зелені нігті займали центральне місце, у 2024 у топі більш приглушені відтінки, як цей.

М’ятний дизайн: дивіться фото

Райдужний пастельний градієнт

Зробити манікюр більш оригінальним можна за допомогою пастельного градієнта. Такий дизайн стане несподіваною та яскравою деталлю образу, яка збиратиме нескінченні компліменти.

Райдужний манікюр: дивіться фото

Квітковий акцент

Молочно-лавандовий – один із найгарячіших відтінків цього сезону, і це не дарма.

Лавандово-квітковий манікюр: дивіться фото

Цей колір ідеально заповнює проміжок між темними зимовими тонами та яскравими літніми відтінками, що робить його надзвичайно універсальним. Не кажучи вже про те, що квіткові акценти в такому манікюрі ідеально підходять для весни.