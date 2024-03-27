Шкіра стане, ніби оксамит: для чого потрібен скребок гуаша та як правильно ним користуватися

Гуаша – це стародавня техніка масажу, яка пройшла випробування часом. Ще сотні років тому у китайській традиційній медицині почали використовувати камінь гуаша, щоб доглядати за шкірою.

Такий скребок має безліч переваг – від антивікового ефекту до зняття набряків та покращення кровообігу. Експерти розповіли, у чому переваги використання гуаша та який ефект має такий масаж.

До теми Зволоження та SPF – мастхев: дерматолог розповіла про особливості догляду за шкірою навесні

Що таке масаж гуаша та які його переваги

Гуаша – це техніка масажу, під час якої використовують спеціальні камені. Ця техніка, як наголошують експерти, традиційної китайської медицини, яку використовували для лікування та покращення стану здоров'я шкіри та тіла загалом. Нині масаж гуаша став дуже популярним для ліфтингу.

Дерматологи наголошують, що масаж гуаша має багато переваг, серед яких:

антивіковий ефект (деякі дерматологи переконані, що масаж гуаша розслабляє м'язи обличчя та зменшує появу зморшок);

покращення кровообігу (повторювані рухи покращують кровотік);

збільшуються вироблення колагену;

лімфодренажний ефект;

знімає напругу;

зменшує рубці, які з'являються після прищів;

зменшує набряклість.



Ролик та скребок, які необхідні для масажу гуаша / Фото Freepik

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Спеціалісти говорять, що гуаша виготовляють з різних матеріалів: нефрит, рожевий кварц, обсидіан, кварц, агат та інших мінералів. Водночас, мінерал не настільки важливий, як правильна техніка виконання масажу.

Як робити масаж гуаша

Дерматологи та косметологи наголосили, що перед початком масажу необхідно очистити обличчя. Після цього необхідно нанести олійку або зволожувальний крем. Після цього можна брати скребок або ролик і виконувати масаж гуаша.

Тримати скребок гуаша необхідно великим пальцем тримати з одного боку, а чотирма пальцями – з іншого. Розташувати його необхідно під приблизним кутом 15 градусів і повільно рухатися з легким натиском до центру грудей. Після трьох – семи таких повторень можна переходити до шиї. Косметологи пояснюють, що неможливо досягти ефекту, якщо в інших зонах буде застій, тому масаж необхідно робити не лише на обличчі, а й на шиї та зоні грудей.



Як робити масаж гуаша / Фото Freepik

Від лінії шиї плавними рухами можна переходити до щелепи – рухатися необхідно від щелепи до вух, а потім – продовжувати рух вгору до скроні. Також гуаша можна пройтися й надбрівною лінією. Повторювати такі рухи треба від 3 до 7 разів.

Після масажу необхідно вмитися теплою водою, а після – продовжити етапи догляду за шкірою. Також необхідно помити й скребок або ролик, яким робили масаж.

Важливо під час масажу все виконувати легкими рухами. Якщо ж занадто тиснути на шкіру, то можуть виникнути синці.