Дерматологиня Ольга Тарнавська також додає, що необхідно також подбати про стан організму у цілому. Так, варто додати до раціону рослинні жири, підтримувати водний баланс та збагачувати організм вітаміном D.

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Що ж стосується догляду за шкірою, то тут варто звернути увагу на 4 важливі етапи:

очищення,

зволоження,

особливий догляд за Т-зоною,

SPF-захист.

Ольга Тарнавська детально розповіла про кожен етап догляду та на що треба звернути увагу навесні.

Які особливості догляду за шкірою навесні

Дерматологиня наголосила, що навесні варто обирати очищувальні засоби без агресивних поверхнево-активних речовин (ПАР). Як і завжди, необхідно збивати макіяж та ретельно очищати шкіру, однак – не до скрипу.

Загалом, очищення шкіри обличчя складається з трьох етапів:

зняття макіяжу (до прикладу, змити косметику можна міцелярною водою або гідрофільною олією),

очищення шкіри пінкою, гелем, мусом чи іншим засобом, який для цього призначений,

пілінг чи неагресивний скраб, який необхідно використовувати 1 раз на тиждень.

Також важливо приділити увагу Т-зоні.

Блиск на лобі, носі та підборідді після зимової сплячки можна запросто сприйняти за жирну шкіру. Але не поспішайте з цим. Т-зоні потрібний окремий догляд. Саме тут найчастіше утворюються чорні крапки та запалення,

– пояснила дерматологиня.

Щоб Т-зона була зволоженою, необхідно використовувати тоніки. Вони збалансовують рівень рН та дозволяють іншим компонентам проникнути в шкіру.



Тонік – важливий етап догляду за шкірою / Фото Freepik

Після зими шкіра потребує інтенсивного зволоження, тому варто використовувати крем чи емульсію. Краще обрати засоби, які мають легку текстуру, щоб їм можна було наносити масажними рухами. Варто не забувати й про зону навколо очей – вона також потребує зволоження.

Дерматологиня додала, що для ефективного зволоження варто обирати засоби, які мають високий вміст вітамінів Е, С, ресфератролу, альфа-ліпоєвої кислоти, гіалуронової кислоти.

Після зими шкіра втрачає вологість. Виною тому погода і сухе повітря в опалюваних приміщеннях. Процедури для зволоження можуть бути різними: ранкові, денні й нічні креми, маски, поживні склади,

– додала лікарка.

Враховуючи це, зволожувальні засоби повинні містити наступні компоненти:

антиоксиданти: ресвератрол, вітаміни С та Е, коензим Q10;

зволожуючі компоненти: гіалуронова кислота, сквалан, гліцерин;

манноза, рамноза;

олії та екстракти рослин.

Найважливішим етапом у догляді за шкірою є SPF-захист. Сонячна погода дарує не лише вітамін D, але й випромінює ультрафіолет, який негативно впливає на незахищену шкіру. Випромінювання може викликати передчасне старіння, пігментацію, появу нових родимок тощо. Тому варто використовувати крем із SPF із захисними фільтрами не менше 30.