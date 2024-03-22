Дерматолог Ольга Тарнавская также добавляет, что необходимо также позаботиться о состоянии организма в целом. Так, стоит добавить в рацион растительные жиры, поддерживать водный баланс и обогащать организм витамином D.

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Что же касается ухода за кожей, то стоит обратить внимание на 4 важных этапа:

очищение,

увлажнение,

особый уход за Т-зоной,

SPF-защита.

Ольга Тарнавская подробно рассказала о каждом этапе ухода и на что надо обратить внимание весной.

Какие особенности ухода за кожей весной

Дерматолог отметила, что весной стоит выбирать очищающие средства без агрессивных поверхностно-активных веществ (ПАВ). Как и всегда, необходимо сбивать макияж и тщательно очищать кожу, однако – не до скрипа.

В общем, очищение кожи лица состоит из трех этапов:

снятие макияжа (к примеру, смыть косметику можно мицеллярной водой или гидрофильным маслом),

очищение кожи пенкой, гелем, муссом или другим средством, который для этого предназначен,

пилинг или неагрессивный скраб, который необходимо использовать 1 раз в неделю.

Также важно уделить внимание Т-зоне.

Блеск на лбу, носу и подбородке после зимней спячки можно запросто принять за жирную кожу. Но не спешите с этим. Т-зоне нужен отдельный уход. Именно здесь чаще всего образуются черные точки и воспаления,

– объяснила дерматолог.

Чтобы Т-зона была увлажненной, необходимо использовать тоники. Они балансируют уровень рН и позволяют другим компонентам проникнуть в кожу.



Тоник – важный этап ухода за кожей / Фото Freepik

После зимы кожа нуждается в интенсивного увлажнения, поэтому стоит использовать крем или эмульсию. Лучше выбрать средства, которые имеют легкую текстуру, чтобы им можно было наносить массажными движениями. Стоит не забывать и о зоне вокруг глаз – она также нуждается в увлажнении.

Дерматолог добавила, что для эффективного увлажнения следует выбирать средства, которые имеют высокое содержание витаминов Е, С, ресфератрола, альфа-липоевой кислоты, гиалуроновой кислоты.

После зимы кожа теряет влажность. Виной тому погода и сухой воздух в отапливаемых помещениях. Процедуры для увлажнения могут быть разными: утренние, дневные и ночные кремы, маски, питательные составы,

– добавила врач.

Учитывая это, увлажняющие средства должны содержать следующие компоненты:

антиоксиданты: ресвератрол, витамины С и Е, коэнзим Q10;

увлажняющие компоненты: гиалуроновая кислота, сквалан, глицерин;

манноза, рамноза;

масла и экстракты растений.

Важнейшим этапом в уходе за кожей является SPF-защита. Солнечная погода дарит не только витамин D, но и излучает ультрафиолет, который негативно влияет на незащищенную кожу. Излучение может вызвать преждевременное старение, пигментацию, появление новых родинок и тому подобное. Поэтому следует использовать крем с SPF с защитными фильтрами не менее 30.