Стилист по волосам Руслана Шетюк поделилась обязательными шагами во время мытья головы, которые сделают волосы безупречными. Как правильно мыть голову, рассказывает Life 24.

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Как правильно мыть и сушить волосы

По словам стилиста, очень важно правильно подобрать продукты для ухода конкретно под тип кожи головы и тип волос.

Не перестану говорить, что домашний уход больше всего влияет на вид волос. Конечно, можно ходить в салон на уход, но это можно приравнять к SPA для волос – просто прийти побаловать себя, но ключ – в домашнем уходе. Итак, домашний уход – это шампунь, кондиционер или маска и несмываемый уход. Три базовые вещи вместо десятков бутылочек,

– говорит Руслана Шетюк.

В то же время для того, чтобы правильно вымыть и высушить пряди, она советует следовать следующим шагам:

На влажные руки берем немного шампуня (капля размером с фасоль).

Далее "открываем шампунь", то есть трем влажные руки со средством, чтобы создать пену.

Массируем пальцами кожу головы вспененным шампунем и повторяем еще дважды.

Почему дважды? Потому что с 1-м разом мы растворяем жир и все ненужные на волосах продукты, а за 2-м разом имеем "чистовое мытье". Кожу очистили и дальше работаем с длиной,

– объясняет эксперт.

Как эксперт советует мыть голову: смотрите видео

Обязательно забираем влагу с волос полотенцем. Тогда кондиционер или маска хорошо поработает, а не смоется транзитом.

Равномерно наносим кондиционер или маску на длину.

Берем расческу и мягко вчесываем продукт в волосы. По словам стилистки, долго держать кондиционер или маску на волосах нет смысла, потому что продукт срабатывает мгновенно.

Тщательно смываем водой, одеваем на голову полотенце на 5-10 мин, чтобы оно забрало воду.

Подсушив волосы на 50%, наносим термозащиту (крем, спрей или масло).

Почему подсушиваем 50%, а потом наносим? Та же история: когда в волосе есть лишняя вода, она не дает "войти" или наслоиться продукту,

– отметила Руслана Шетюк.

Укладываем волосы, высушивая продукт.

Напоследок Руслана Шетюк советуется укладывать волосы именно на браш или фен, а не высушивать их естественным путем, и обязательно наносить термозащиту. Потому что задача несмываемого продукта "зайти" в волосы и именно так средство будет работать лучше всего.