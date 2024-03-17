Стилист по волосам Руслана Шетюк поделилась обязательными шагами во время мытья головы, которые сделают волосы безупречными. Как правильно мыть голову, рассказывает Life 24.
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Как правильно мыть и сушить волосы
По словам стилиста, очень важно правильно подобрать продукты для ухода конкретно под тип кожи головы и тип волос.
Не перестану говорить, что домашний уход больше всего влияет на вид волос. Конечно, можно ходить в салон на уход, но это можно приравнять к SPA для волос – просто прийти побаловать себя, но ключ – в домашнем уходе. Итак, домашний уход – это шампунь, кондиционер или маска и несмываемый уход. Три базовые вещи вместо десятков бутылочек,
– говорит Руслана Шетюк.
В то же время для того, чтобы правильно вымыть и высушить пряди, она советует следовать следующим шагам:
На влажные руки берем немного шампуня (капля размером с фасоль).
Далее "открываем шампунь", то есть трем влажные руки со средством, чтобы создать пену.
Массируем пальцами кожу головы вспененным шампунем и повторяем еще дважды.
Почему дважды? Потому что с 1-м разом мы растворяем жир и все ненужные на волосах продукты, а за 2-м разом имеем "чистовое мытье". Кожу очистили и дальше работаем с длиной,
– объясняет эксперт.
Как эксперт советует мыть голову: смотрите видео
Обязательно забираем влагу с волос полотенцем. Тогда кондиционер или маска хорошо поработает, а не смоется транзитом.
Равномерно наносим кондиционер или маску на длину.
Берем расческу и мягко вчесываем продукт в волосы. По словам стилистки, долго держать кондиционер или маску на волосах нет смысла, потому что продукт срабатывает мгновенно.
Тщательно смываем водой, одеваем на голову полотенце на 5-10 мин, чтобы оно забрало воду.
Подсушив волосы на 50%, наносим термозащиту (крем, спрей или масло).
Почему подсушиваем 50%, а потом наносим? Та же история: когда в волосе есть лишняя вода, она не дает "войти" или наслоиться продукту,
– отметила Руслана Шетюк.
Укладываем волосы, высушивая продукт.
Напоследок Руслана Шетюк советуется укладывать волосы именно на браш или фен, а не высушивать их естественным путем, и обязательно наносить термозащиту. Потому что задача несмываемого продукта "зайти" в волосы и именно так средство будет работать лучше всего.