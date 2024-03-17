Стилістка по волоссю Руслана Шетюк поділилася обов'язковими кроками під час миття голови, які зроблять волосся бездоганним. Як правильно мити голову, розповідає Life 24.

До теми Один раз чи двічі: скільки насправді потрібно мити голову, щоб очистити волосся

Як правильно мити й сушити волосся

За словами стилісткb, дуже важливо правильно підібрати продукти для догляду конкретно під тип шкіри голови й тип волосся.

Не перестану говорити, що домашній догляд найбільше впливає на вигляд волосся. Звісно, можна ходити в салон на догляд, але це можна прирівняти до SPA для волосся – просто прийти побалувати себе, але ключ – в домашньому догляді. Отже, домашній догляд – це шампунь, кондиціонер чи маска та незмивний догляд. Три базові речі замість десятків пляшечок,

– говорить Руслана Шетюк.

Водночас для того, щоб правильно вимити та висушити пасма, вона радить слідувати наступним крокам:

На вологі руки беремо трохи шампуню (крапля розміром з квасолину).

Далі "відкриваємо шампунь", тобто тремо вологі руки із засобом, щоб створити піну.

Масуємо пальцями шкіру голови вспіненим шампунем і повторюємо ще двічі.

Чому двічі? Бо з 1-м разом ми розчиняємо жир та всі непотрібні на волоссі продукти, а за 2-м разом маємо "чистове миття". Шкіру очистили й далі працюємо з довжиною,

– пояснює експертка.

Як експертка радить мити голову: дивіться відео

Обов’язково забираємо вологу з волосся рушником. Тоді кондиціонер чи маска гарно попрацює, а не змиється транзитом.

Рівномірно наносимо кондиціонер або маску на довжину.

Беремо гребінець і лагідно вчісуємо продукт у волосся. За словами стилістки, довго тримати кондиціонер чи маску на волоссі немає сенсу, бо продукт спрацьовує миттєво.

Ретельно змиваємо водою, одягаємо на голову рушничок на 5-10 хв, щоб він забрав воду.

Підсушивши волосся на 50%, наносимо термозахист (крем, спрей або олійку).

Чому підсушуємо 50%, а тоді наносимо? Та сама історія: коли в волосині є зайва вода, вона не дає "увійти" або нашаруватись продукту,

– зазначила Руслана Шетюк.

Вкладаємо волосся, висушуючи продукт.

Наостанок Руслана Шетюк радиться вкладати волосся саме на браш чи фен, а не висушувати його природним шляхом, і обов’язково наносити термозахист. Бо завдання незмивного продукту "зайти" в волосся і саме так засіб працюватиме найкраще.