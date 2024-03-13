Действительно ли это так, зачем мыть голову дважды и насколько часто вообще следует очищать волосы, рассказываем далее.

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Стоит ли мыть голову дважды

Трихологи объясняют, что двойное мытье головы – не миф: такой подход действительно позволяет качественнее ухаживать за волосами и кожей головы.

Во время первого мытья шампунь помогает смыть сальный секрет, пыль, накопившуюся, мертвые частички кожи головы, средства для укладки, а во время второго дочищает кожу головы и подготавливает ее для нанесения ухода.

Кому не нужно мыть голову дважды

Несмотря на эффективность двойного мытья такой способ подходит не всем. Чем чаще человек моет голову, тем меньше необходимость дважды промывать волосы шампунем.

Например, при ежедневном мытье кожа головы просто не успевает загрязниться, но если человек очищает волосы дважды в неделю, то лучше наносить шампунь дважды.

Важно не перебарщивать со средством: для повтора нужно использовать в половину меньше шампуня.

Важно учитывать индивидуальные особенности человека / Фото Freepik

Как часто нужно мыть голову

Согласно рекомендациям экспертов, частота мытья волос зависит от индивидуальных особенностей человека. То есть делать это нужно, если кожа головы уже требует очищения. Обычно, если кожа жирная, достаточно мыть голову 2 – 3 раза в неделю, а если сухая – 1 – 2 раза.

Чрезмерно частое мытье волос может привести к сухости, повышенного образования отмерших частиц кожи головы и ломкости волос.

В то же время эксперты не рекомендуют делать перерывы в мытье волос и головы больше чем в три дня – кожное сало, накопившееся за это время, может даже привести к воспалению.

Кроме того, как напоминают специалисты, мытье головы – гигиеническая процедура, а не только эстетическая. Поддерживать чистоту волос важно для предотвращения таких заболеваний, как педикулез и микроспория.