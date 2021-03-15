Мати з донькою створюють стильні family look: вони стали справжніми зірками

Мати-одиначка з Флориди ще нещодавно працювала офіціанткою. Її життя кардинально змінилось відтоді, як вони з 7-річною донькою почали показувати однакові стильні образи у соцмережі. Мати з дівчинкою вражають користувачів чарівними фото.

33-річна Крісті Орвеланд завжди хотіла проводити більше часу зі своєю донькою Еллою і мріяла про роботу, яка б дозволила їй більше подорожувати. Натомість їй доводилось щодня працювати офіціанткою. Проте популярність в інстаграмі дозволила їй покинути роботу і нарешті увесь час приділяти малечі. У мати з донькою вже 100 тисяч підписників!

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Крісті та її донька Елл обожнюють детально добирати однаковий одяг, створюючи стильні образи, і радувати щасливими фото своїх підписників. Проте вони підкорили мережу не лише ідентичними луками: вони мають однакові пронизливі блакитні очі та сліпуче світле волосся, у них схожі навіть риси обличчя. Це виглядає справді чарівно.

Ми обоє захоплені модою, тому любимо створювати різні образи разом. Це так весело. Найбільше, що я люблю у цих фото – це веселощі з моєю донькою під час зйомки, усе, що лишається за кадром,

– зізнається жінка

Крісті й раніше захоплювалась фото, проте регулярно вести сторінку в інстаграмі почала тільки після розлучення з чоловіком. Вона постійно розповідала про цікаві моменти виховання доньки, і це дало свої результати:

Кількість підписників на акаунті зростала досить швидко, і бренди почали надсилати нам наряди у стилі "мама і я ". Так ми й почали показувати наші сімейні образи,

– згадує Крісті

Зараз вона цілком може забезпечувати себе та свою доньку і зізнається, що таке життя для неї справжня казка.

Я завжди хотіла бути прикладом для своєї доньки й бажала їй кращого життя. Це заняття дає мені можливість займатись тим, що я дійсно люблю, співпрацювати з улюбленими брендами та мати багато вільного часу,

– розповідає жінка

Жінка зізналась, що, можливо, у майбутньому її доньці такі фотосесії вже не будуть здаватись такоими веселими, і вона не захоче більше цим займатись. А поки Крісті щаслива, що Еллі зараз подобається це заняття.

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Крісті та Елла дуже близькі, вони багато часу проводять разом, ходять на пляж, плавають у басейні, смакують морозивом, готують та займаються йогою. Попри те, що 7-річна дівчинка вже зірка інстаграму, її мати не хотіла б, щоб донька весь час сиділа у телефоні. Вона хоче вберегти її від негативного впливу соцмереж: "Я хочу зберегти її дитинство, їй лише сім."