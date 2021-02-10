Пошук рівноваги: майстер створює з каміння неймовірні скульптури – нереальні фото

Балансування каміння — це не просто хобі, а ціле мистецтво, що вимагає витримки і терпіння умільців, які беруться за таке. Головний принцип – розташувати каміння так, щоб вся ця конструкція не впала.
На перший погляд може здатися, що вони висять у повітрі, і мозок просто відмовляється вірити в те, що це можливо. Але річ в ідеальному балансі. Пошук такої рівноваги може зайняти від декількох хвилин до багатьох годин.
Цікаво Блогер створив найбільшу у світі консоль PS5: це коштувало йому 70 тисяч доларів – відео
Хлопець на ім’я Кокей займається мистецтвом балансування каміння вже понад 8 років. Багато його робіт виглядають неймовірно і навіть нереально. Свої композиції майстер придумує сам.
Зачіска Будди називається "Рахоцу". Кокей каже, що таку зачіску важко збалансувати, але йому це вдалося.
Наскільки змінюється сприйняття каменю! З великої важкої брили він перетворюється в пушинку, яка парить у повітрі. Адже насправді його вага нікуди не дівається, він просто повністю концентрується в точці опори.
Рівновага дотримується завдяки вазі, яку чинить верхнє каміння.
Кожен камінь розташований у власній точці балансу, незалежно від інших.
Не варто сподіватися на довге життя таких скульптур, сильний порив вітру може в мить все зруйнувати. Однак навіть декількох хвилин повної рівноваги досить для того, щоб автор пишався своїм творінням, а ми насолоджувалися шедеврами на знімках.
Хлопець настільки захопився цим мистецтвом, що балансує не лише каміння, а й різні предмети побуту.