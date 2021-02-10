Пошук рівноваги: майстер створює з каміння неймовірні скульптури – нереальні фото

Балансування каміння — це не просто хобі, а ціле мистецтво, що вимагає витримки і терпіння умільців, які беруться за таке. Головний принцип – розташувати каміння так, щоб вся ця конструкція не впала.

На перший погляд може здатися, що вони висять у повітрі, і мозок просто відмовляється вірити в те, що це можливо. Але річ в ідеальному балансі. Пошук такої рівноваги може зайняти від декількох хвилин до багатьох годин.

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Хлопець на ім’я Кокей займається мистецтвом балансування каміння вже понад 8 років. Багато його робіт виглядають неймовірно і навіть нереально. Свої композиції майстер придумує сам.

Стиль Будди "Рахоцу"

Зачіска Будди називається "Рахоцу". Кокей каже, що таку зачіску важко збалансувати, але йому це вдалося.

Духовний дім

Наскільки змінюється сприйняття каменю! З великої важкої брили він перетворюється в пушинку, яка парить у повітрі. Адже насправді його вага нікуди не дівається, він просто повністю концентрується в точці опори.

Нижні камені залежать від верхніх

Рівновага дотримується завдяки вазі, яку чинить верхнє каміння.

Кожен камінь розташований у власній точці балансу, незалежно від інших.

Не варто сподіватися на довге життя таких скульптур, сильний порив вітру може в мить все зруйнувати. Однак навіть декількох хвилин повної рівноваги досить для того, щоб автор пишався своїм творінням, а ми насолоджувалися шедеврами на знімках.

Хлопець настільки захопився цим мистецтвом, що балансує не лише каміння, а й різні предмети побуту.