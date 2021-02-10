Балансировка камней – это не просто хобби, а целое искусство, которое требует выдержки и терпения умельцев, берущихся за такое. Главный принцип – расположить камни так, чтобы вся эта конструкция не упала.

На первый взгляд может показаться, что они висят в воздухе, и мозг просто отказывается верить в то, что это возможно. Но дело в идеальном балансе. Поиск такого равновесия может занять от нескольких минут до многих часов.

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Парень по имени Кокей занимается искусством балансировки камней уже больше 8 лет. Многие его работы выглядят невероятно и даже нереально. Свои композиции мастер придумывает сам.

Стиль Будды "Рахоцу"

Прическа Будды называется "Рахоцу". Кокей говорит, что такую прическу трудно сбалансировать, но ему это удалось.

Духовный дом

Насколько меняется восприятие камня! Из большой тяжелой глыбы он превращается в пушинку, которая парит в воздухе. Ведь на самом деле его вес никуда не девается, он просто полностью концентрируется в точке опоры.

Нижние камни зависят от верхних

Равновесие соблюдается благодаря весу, который дают верхние камни.

Каждый камень расположен в собственной точке баланса, независимо от других.

Не стоит надеяться на долгую жизнь таких скульптур, сильный порыв ветра может в миг все разрушить. Однако даже нескольких минут полного равновесия достаточно для того, чтобы автор гордился своим творением, а мы наслаждались шедеврами на снимках.

Парень настолько увлекся этим искусством, что балансирует не только камни, но и различные предметы быта.