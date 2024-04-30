Медовий блонд – наймиліший трендовий колір весни, який обирають голлівудські зірки

Цієї весни трендовими стали різні відтінки блонду. Одним з наймиліших кольорів стилісти називають медовий блонд, який поєднує золотисті пасма з природними.

Відома голлівудська колористка та художній керівник Joico Лаура Гібсон заявила, що тренд почав зароджуватися ще восени минулого року, однак піку популярності досяг цієї весни. Окрім того, медовий блонд стилістка називає дуже милим відтінком волосся.

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Голлівудські зірки обирають здоровий блонд

Все більше голлівудських зірок відмовляється від холодних відтінків блонду. До прикладу, попелястий блонд потребує значного догляду. Окрім того, такий відтінок має зовсім неприродний вигляд, тому на заміну приходять теплі відтінки, які наближені до природних.

Окрім "кролячого блонду", цього сезону також трендовий і медовий відтінок волосся. Колористка Лаура Гібсон говорить, що нині такий колір обирають чимало зірок: Зендея, Лана Дель Рей, Ріанна, Бейонсе та інші.

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Зендея з трендовим кольором волосся: дивіться відео

Зірки також зосереджені на здоров'ї волосся й фарбі, яка не потребує особливого догляду. Медовий блонд також ідеальний відтінок для широкого спектра кольорів шкіри. Він також не занадто висвітлений, тому має здоровіший та м'якший вигляд. 2024 рік – це не стільки про контрастний світлий колір, скільки про легке волосся,

– наголосила колористка.

Одними з перших від висвітленого волосся до медового блонду перейшли Дженніфер Лопес та Бейонсе. Саме цих зірок Гібсон вважає започатковувачами цього тренду. Так, медовий блонд поєднує теплі золотисті відтінки з м'якими природними. Така комбінація має ефект неймовірного сяйва, а також додає образу тепла.

Джей Ло з медовим блондом: дивіться фото

Втім, пасує такий колір волосся не всім. Так, жінкам, які мають смагляву шкіру з червоним підтоном, краще відмовитися від світлого кольору волосся. Натомість краще розкрити природний темний колір волосся. Якщо хочеться світлішого відтінку, то можна спробувати карамельні відтінки, щоб не виникало різкого контрасту.

До прикладу, з таким відтінком волосся з'являлася Кім Кардашян, однак він їй зовсім не пасував. За словами колористи, медовий відтінок лише підкреслював червоний підтон її шкіри, тому цей колір мав негармонійний вигляд.

Кім Кардашян зі світлим волоссям: дивіться фото

Наостанок колористка додала, що медовий блонд не потребує особливого догляду. Оскільки колір наближений до природного, то його можна оновлювати раз на кілька місяців.