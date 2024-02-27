Від початку року відтінок блонд-сироп обирають все більше голлівудських зірок. Стиліст Том Сміт пояснив, у чому особливість трендового кольору волосся.

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Відтінок волосся "syrup blonde" – тренд весни-2024

Том Сміт пояснив, що відтінок "syrup blonde" набирає популярність не лише серед знаменитостей, а й серед жінок у всьому світі. Стиліст характеризує цей відтінок, як "м'який, шовковистий і золотистий". Він зауважив, що після зими солодкий відтінок блонд-сироп є довгоочікуваною зміною і є м'якою альтернативою платиновим відтінкам.

Експерти зауважують, що відтінок "syrup blonde" додає шкірі сяйва й тепла. Такий колір волосся, як заявляють стилісти, пасуватиме як власникам світлої шкіри, так і смаглявої.

Особливість відтінку "syrup blonde" полягає у багатогранності. Такий колір нагадує поєднання цукрового сиропу з паленими карамельними відблисками. Том Сміт називає цей відтінок волосся "найсолодшим".

Бонус цих золотих тонів полягає у тому, що вони надають волоссю глянцевого вигляду та блиску. Такі тепліші відтінки завжди здаються яскравішими, здоровішими та блискучими,

– наголосив Сміт.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

До прикладу, такий відтінок волосся обрала голлівудська зірка Ріанна.

Також від трендів не відстають й акторка Дженніфер Лоренс та співачка Аріана Гранде.

Аріана Гранде з трендовим відтінком "syrup blonde"

Варто зауважити, що такий відтінок пасує й різним стрижкам та типам волосся. До прикладу, "syrup blonde" має дуже ефектний вигляд на кучерявому волоссі.

Стилісти наголошують, що цей трендовий відтінок також має дуже натуральний вигляд.