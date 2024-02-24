Це підтвердила колористка Меган Маркл Каді Лі. Вона зауважила, що відтінок не дуже відрізнявся від попереднього, втім нові акценти змінили зовнішній вигляд герцогині та надали шкірі здорового сяйва.

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Як змінився колір волосся Меган Маркл

Колористка пояснила, що тепер Меган Маркл має шоколадно-каштановий відтінок волосся. Каді Лі заявила, що додала природному кольору волосся герцогині червоних і золотистих відтінків. Колористка пояснила, що раніше Меган Маркл мала більш холодний та стриманий відтінок.

Ця суміш червоних і золотистих відтінків створює динамічний колір, який надає шкірі найздоровішого сяйва, особливо в холодні місяці зими,

– повідомила колористка.

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До слова, у коментарях під публікацією колористки користувачі писали, що зачіска Меган Маркл має приголомшливий вигляд, а також зауважували, наскільки блискучими стали пасма герцогині.

Варто також зауважити, що Меган Маркл приділяє чимало часу для догляду за волоссям. Так, герцогиня регулярно відвідує свого перукаря Гектора Гарсіа.