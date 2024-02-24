Это подтвердила колористка Меган Маркл Кади Ли. Она отметила, что оттенок не очень отличался от предыдущего, впрочем, новые акценты изменили внешний вид герцогини и придали коже здорового сияния.
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Как изменился цвет волос Меган Маркл
Колористка объяснила, что теперь Меган Маркл имеет шоколадно-каштановый оттенок волос. Кади Ли заявила, что добавила естественному цвету волос герцогини красных и золотистых оттенков. Колористка объяснила, что раньше Меган Маркл имела более холодный и сдержанный оттенок.
Эта смесь красных и золотистых оттенков создает динамический цвет, который придает коже здорового сияния, особенно в холодные месяцы зимы,
– сообщила колористка.
К слову, в комментариях под публикацией колористки пользователи писали, что прическа Меган Маркл имеет потрясающий вид, а также замечали, насколько блестящими стали пряди герцогини.
Стоит также заметить, что Меган Маркл уделяет немало времени для ухода за волосами. Так, герцогиня регулярно посещает своего парикмахера Гектора Гарсиа.