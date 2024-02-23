Зірку екрану "зловили" папараці на вулицях Нью-Йорка недалеко від її власного магазину. Як виглядає нова зачіска знаменитості, розповідаємо далі.

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Як виглядає нова зачіска Анджеліни Джолі

Анджеліну Джолі часто обирає чорні образи. Нещодавно вона знову зʼявилася в темному двобортному пальті поверх білого топу та широких штанах.

Однак Джолі вийшла у світ зі значно світлішим кольором волосся. Вона постала в образі блондинки. Очі голлівудської акторки були закриті масивними окулярами в чорній оправі.

Як виглядає нова зачіска знаменитості: дивіться фото

Знаменитість також носила через плече велику чорну шкіряну сумку. Джолі помітили, коли вона прямувала в розкішний чорний позашляховик.

Додамо, що акторка вийшла у світ на фоні новин, що її колишній чоловік Бред Пітт почав жити з новою дівчиною Інес де Рамон. Вони досі не закінчили процес розлучення.