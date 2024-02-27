С начала года оттенок блонд-сироп выбирают все больше голливудских звезд. Стилист Том Смит объяснил, в чем особенность трендового цвета волос.

К теме С новым цветом кожа лица просто сияет: Меган Маркл изменила оттенок волос

Оттенок волос "syrup blonde" – тренд весны-2024

Том Смит объяснил, что оттенок "syrup blonde" набирает популярность не только среди знаменитостей, но и среди женщин во всем мире. Стилист характеризует этот оттенок, как "мягкий, шелковистый и золотистый". Он заметил, что после зимы сладкий оттенок блонд-сироп является долгожданной сменой и является мягкой альтернативой платиновым оттенкам.

Эксперты отмечают, что оттенок "syrup blonde" добавляет коже сияния и тепла. Такой цвет волос, как заявляют стилисты, подойдет как владельцам светлой кожи, так и смуглой.

Особенность оттенка "syrup blonde" заключается в многогранности. Такой цвет напоминает сочетание сахарного сиропа со жжеными карамельными бликами. Том Смит называет этот оттенок волос "самым сладким".

Бонус этих золотых тонов заключается в том, что они придают волосам глянцевый вид и блеск. Такие теплые оттенки всегда кажутся ярче, здоровыми и блестящими,

– отметил Смит.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

К примеру, такой оттенок волос выбрала голливудская звезда Рианна.

Также от трендов не отстают и актриса Дженнифер Лоуренс и певица Ариана Гранде.

Ариана Гранде с трендовым оттенком "syrup blonde"

Стоит заметить, что такой оттенок подходит и различным стрижкам и типам волос. К примеру, "syrup blonde" очень эффектно смотрится на вьющихся волосах.

Стилисты отмечают, что этот трендовый оттенок также имеет очень натуральный вид.