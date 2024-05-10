Кришталевий блиск: Джей Ло показала, який дизайн нігтів обрала для Met Gala
Дженніфер Лопес показала, які нігті обрала для балу Інституту костюма Met Gala, який пройшов в ніч з понеділка на вівторок.
Який вигляд мають зіркові нігті та яким загалом був образ відомої співачки, розповідає Life 24.
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Як виглядає новий манікюр Джей Ло
Манікюр для Дженніфер Лопес створив її постійний зірковий майстер Том Бачик. Він обрав мерехтливе покриття з кришталево прозорим вільним краєм нігтя.
Як виглядає манікюр Джей Ло: дивіться фото
Як метелик, що перетворюється на мерехтливу лялечку, я закутав відполірований натуральний ніготь Джен у напівпрозорий перлинний кокон,
– описав свій дизайн Том Бачик.
Такі незвичні, але стильні нігті, вдало доповнили фантастичний образ зірки на балу.
Дженніфер Лопес на Met Gala: дивіться фото
Для цьогорічного Met Gala співачка обрала напівпрозору сукню Schiaparelli, зшиту на індивідуальне замовлення. Ефектний скульптурний виріз, елементи якого схожі на гілки, і понад 2,5 мільйона страз та бісеру зі срібної фольги, на обробку яких пішло понад 800 годин ручної вишивки, зробили образ Джей Ло неймовірним.