Американська співачка Селена Гомес цього сезону часто обирає класичний дизайн і нещодавно продемонструвала ще одну варіацію модного манікюру. Як виглядають зіркові нігті, розповідаємо далі.

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Як виглядають трендові зіркові нігті

Відвідуючи 3-й щорічний саміт психічного здоров’я від бренду Rare Beauty, який заснувала Селена Гомес, співачка продемонструвала стриманий французький манікюр, який можна назвати "голим".

Короткий і округлий, манікюр повторює природну форму нігтів зірки, і може здатися, що вона зовсім не має покриття, хоча це не так.

Як виглядають нігті Селени Гомес: дивіться відео

Голий френч – це більш витончена інтерпретація класичного френча. Він надає природного вигляду нігтям, але розмиває будь-яке забарвлення для більш вишуканого вигляду,

– пояснила нейл-майстер Джорджія Рей.

Водночас Селена Гомес, щоб завершити образ та надати йому максимальної вишуканості, одягла м’яку кремову коктейльну сукню та доповнила її стильними прикрасами. Також зірка зібрала пасма у хвіст, а її макіяж, як завжди, був яскравим, із гарними рожевими губами.