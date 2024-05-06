Американская певица Селена Гомес в этом сезоне часто выбирает классический дизайн и недавно продемонстрировала еще одну вариацию модного маникюра. Как выглядят звездные ногти, рассказываем далее.

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Как выглядят трендовые звездные ногти

Посещая 3-й ежегодный саммит психического здоровья от бренда Rare Beauty, который основала Селена Гомес, певица продемонстрировала сдержанный французский маникюр, который можно назвать "голым".

Короткий и округлый, маникюр повторяет естественную форму ногтей звезды, и может показаться, что она совсем не имеет покрытия, хотя это не так.

Как выглядят ногти Селены Гомес: смотрите видео

Голый френч – это более утонченная интерпретация классического френча. Он придает естественный вид ногтям, но размывает любую окраску для более изысканного вида,

– объяснила нейл-мастер Джорджия Рэй.

В то же время Селена Гомес, чтобы завершить образ и придать ему максимальной изысканности, надела мягкое кремовое коктейльное платье и дополнила его стильными украшениями. Также звезда собрала пряди в хвост, а ее макияж, как всегда, был ярким, с красивыми розовыми губами.