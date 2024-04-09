Дівчина скинула 64 кілограми й помітила цікаві зміни у собі: як схуднення вплинуло на організм

Мейв Еверетт з Мічигану розповіла, що за 14 місяців змогла скинути половину своєї ваги – майже 64 кілограми. Після схуднення дівчина почала не лише краще почуватися, але й помітила цікаві зміни.

Про історію свого схуднення дівчина розповідає у мережі. В одному з відео Мейв зізналася, що почала худнути після попередження лікарів, що вона не зможе мати дітей.

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Як змінилося життя дівчини після схуднення

Мейв розповіла, що ще у 5 років мала зайву вагу. Хоча батьки намагалися коригувати раціон дитини, однак вона однаково мала шкідливі харчові звички й вживала набагато більше калорій, ніж того потребувала. У підлітковому віці Мей потрапила до лікаря, який поставив їй діагноз – ожиріння. Тоді, у 2020 році, 17-річна дівчина мала вагу майже 122 кілограми.

Також Мейв почула страшну для себе звістку. Лікарі сказали, що дівчина навряд чи матиме дітей, адже жінкам з ожирінням складно виносити плід й народити. Оскільки Мейв мріє про велику родину, то була неабияк схвильована такою звісткою. У цей час світ сколихнула пандемія коронавірусу, тому дівчина вирішила переосмислити своє життя.

17-річна Мейв вирішила, що час худнути, тому записалася до спортивної зали й почала займатися з особистим тренером. Вона мала тренування 5 разів на тиждень і дотримувалася дефіциту калорій. Вага поступово почала йти, й за 14 місяців Мейв вдалося скинути половину своєї ваги – майже 64 кілограми.

Як змінилася Мейв після схуднення: дивіться відео

Мейв у мережі розповіла, що після схуднення вона не лише краще себе почуває, але й помітила цікаві зміни. Так, дівчина говорить, що її пам'ять стала кращою – вона пам'ятає свої сни, хоча раніше це було надзвичайною рідкістю. Мейв має кучеряве волосся й після схуднення воно змінило свою текстуру – дівчина стверджує, що хвилі стали більш виразними.

Окрім того, вона помітила, що її голос став вищим, аніж був із зайвою вагою. Також дівчина розповіла, що всі її аксесуари стали завеликі для неї, а нога – стала меншою на 2 розміри.

Дівчина схудла на 64 кілограми: дивіться відео

Нині дівчина продовжує постійно займатися спортом. Мейв збалансовано харчується й інколи дозволяє собі солодощі або фаст-фуд. Щоправда, тепер Мейв помічає, що коли з'їсть забагато солодкого, то в неї починається головний біль, чого не було, коли вона мала зайву вагу.