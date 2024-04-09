Об истории своего похудения девушка рассказывает в сети. В одном из видео Мэйв призналась, что начала худеть после предупреждения врачей, что она не сможет иметь детей.

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Как изменилась жизнь девушки после похудения

Мэйв рассказала, что еще в 5 лет имела лишний вес. Хотя родители пытались корректировать рацион ребенка, однако она все равно имела вредные пищевые привычки и употребляла гораздо больше калорий, чем в том нуждалась. В подростковом возрасте Мэйв попала к врачу, который поставил ей диагноз – ожирение. Тогда, в 2020 году, 17-летняя девушка имела вес почти 122 килограмма.

Также Мэйв услышала страшную для себя весть. Врачи сказали, что девушка вряд ли будет иметь детей, ведь женщинам с ожирением сложно выносить плод и родить. Поскольку Мэйв мечтает о большой семье, то была изрядно взволнована таким известием. В это время мир всколыхнула пандемия коронавируса, поэтому девушка решила переосмыслить свою жизнь.

17-летняя Мэйв решила, что время худеть, поэтому записалась в спортивный зал и начала заниматься с личным тренером. Она имела тренировки 5 раз в неделю и придерживалась дефицита калорий. Вес постепенно начал уходить, и за 14 месяцев Мэйв удалось сбросить половину своего веса – почти 64 килограмма.

Как изменилась Мэйв после похудения: смотрите видео

Мэйв в сети рассказала, что после похудения она не только лучше себя чувствует, но и заметила интересные изменения. Так, девушка говорит, что ее память стала лучше – она помнит свои сны, хотя раньше это было чрезвычайной редкостью. Мэйв имеет вьющиеся волосы и после похудения они изменили свою текстуру – девушка утверждает, что волны стали более выразительными.

Кроме того, она заметила, что ее голос стал выше, чем был с лишним весом. Также девушка рассказала, что все ее аксессуары стали великоваты для нее, а нога – стала меньше на 2 размера.

Девушка похудела на 64 килограмма: смотрите видео

Сейчас девушка продолжает постоянно заниматься спортом. Мэйв сбалансировано питается и иногда позволяет себе сладости или фаст-фуд. Правда, теперь Мэйв замечает, что когда съест много сладкого, то у нее начинается головная боль, чего не было, когда она имела лишний вес.