На межі реальності: жінка народила 3 дітей в один день і різні роки

Шинейд Коттам мати 3 дітей. Вона вражає всіх інформацією про те, що народила всіх в один день.

Її двоє синів і донька мають можливість щороку відзначати день народження 11 січня. Розповідаємо далі, як жінці вдалось так спланувати вагітність.

Цікаво Тренд на якість і як це бути руйнівниками стереотипів вина України, – СЕО SHABO Гіоргі Іукурідзе

Жінка народила 3 дітей в один день

31-річна Шинейд поділилась своєю неймовірною історією. Вона народила 3 дітей у різні роки, але в один день. Тепер Льюїс, Ша і Демі ділять свій день народження з іншими братами та сестрою. Найбільше пощастило старшому сину Льюїсу, який встиг перші 6 років свого життя відсвяткувати день народження наодинці. У нього народився брат якраз під час святкування. Лікарі прогнозували, що пологи почнуться на 4 дні пізніше, але хлопчик з'явився на світ швидше.

Ми планували піти на чаювання на день народження після школи, але Шей вирішив з'явитися раніше на день народження брата, тому Льюїс пішов до мами й тата. Він не був щасливий,

– згадує жінка.

Шинейд сподівалась, що братик – це чудовий подарунок для сина на день народження. Проте Люїс його не оцінив. Через 3 роки вона знову завагітніла і цього розу чекала на донечку. Попередня дата пологів також була 15 січня, але доля вирішила інакше. Тож сестричка Демі ощасливила братів у їх день народження і також народилась 11 січня 2019 року.



Жінка народила 3 дітей 11 січня / Фото The Sun

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO

Вони були схвильовані за сестричку, через пізні ускладнення мені було потрібно робити кесарів розтин, і я не могла повірити своїм вухам, коли акушерка сказала мені, що єдина доступна дата – 11 січня. Мене це приголомшило, і я спочатку сказала ні,

– розповідає жінка.

Старший син спершу подумав, що мати жартує, коли дізнався про це. Хлопці були вражені, що їм доведеться розділити свій день народження ще й зі сестрою.



Діти святкують день народження в один день / Фото The Sun

Я не знаю, наскільки це рідко, але медсестри ніколи про це не чули раніше, і ніхто не вірить мені, що всі діти народились в один день. Особливо, коли я замовляю три торти або купую три комплекти банерів до дня народження,

– ділиться жінка.