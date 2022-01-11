Ее двое сыновей и дочь имеют возможность ежегодно отмечать день рождения 11 января. Рассказываем дальше, как женщине так удалось спланировать беременность.

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Женщина родила 3 ​​детей в один день

31-летняя Шинейд поделилась своей невероятной историей. Она родила 3 ​​детей в разные годы, но в один день. Теперь Льюис, Ша и Деми делят свой день рождения с другими братьями и сестрой. Больше всего повезло старшему сыну Льюису, успевшему первые 6 лет своей жизни отпраздновать день рождения наедине. У него родился брат как раз во время празднования. Врачи прогнозировали, что роды начнутся на 4 дня позже, но мальчик появился на свет быстрее.

Мы планировали пойти на чаепитие на день рождения после школы, но Шэй решил явиться раньше на день рождения брата, поэтому Льюис пошел к маме и папе. Он не был счастлив,

– вспоминает женщина.

Шинейд надеялась, что брат – это отличный подарок для сына на день рождения. Однако Льюис его не оценил. Через 3 года она снова забеременела и на этот раз ждала дочь. Предварительная дата родов была 15 января, но судьба решила иначе. Поэтому сестричка Деми осчастливила братьев в их день рождения и родилась 11 января 2019 года.



Женщина родила 3 ​​детей 11 января / Фото The Sun

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Они были взволнованы за сестренку, из-за поздних осложнений мне нужно было делать кесарево сечение, и я не могла поверить своим ушам, когда акушерка сказала мне, что единственная доступная дата – 11 января. Меня это ошеломило, и я сначала сказала нет,

– рассказывает женщина.

Старший сын подумал, что мать шутит, когда узнал об этом. Ребята были удивлены, что им придется разделить свой день рождения еще и с сестрой.



Дети празднуют день рождения в один день / Фото The Sun