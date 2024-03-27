Якщо мінімалізм – це ваш вибір, пропонуємо 5 ідей простих, але все ж таки вишуканих і трендових дизайнів манікюру для цієї весни.
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Прості прозорі нігті
Може здаватися, що для такого манікюру достатньо лише нанести прозоре покриття на нігті. Насправді ж для бездоганного вигляду їх потрібно відполірувати, підпиляти, надати форму та очистити кутикулу. Якщо врахувати всі нюанси, манікюр довго лишатиметься свіжим і кілька тижнів підряд збиратиме компліменти.
Як виглядає прозорий мінімалістичний манікюр: дивіться фото
Нігті з відтінком рожевого
Це, по суті, чисті нігті, але з дуже тонким рожевим відтінком. Мета такого дизайну полягає в тому, щоб викликати відчуття чистоти та натуральності. Це свіжий і природний образ із додатковою порцією жіночності.
Як виглядає ніжно-рожевий манікюр: дивіться фото
Натяк на блиск
Щоб додати тонкого акценту прозорим нігтям, нанесіть шар дрібного блиску. Це створить ефект веселки, що сяятиме та підкреслюватиме грайливий настрій.
Блискучий манікюр: дивіться фото
Французький манікюр з золотом
Якщо класичний французький манікюр вже набрид, урізноманітнити його можна нотками золота. Це покаже ваш витончений смак, а також буде трендовим доповненням до весняних образів.
Золотий френч: дивіться фото
Маленькі квіти
Коли ми готуємося до весни та літа, трохи квітів на кінчиках пальців не буде зайвим.
Як виглядає квітковий дизайн: дивіться фото
Цей чіткий, але водночас ніжний, дизайн нігтів містить крихітні білі квіти поряд із рослинами у відтінках пастельного фіолетового, зеленого та рожевого, що створює атмосферу витонченості та додає особливого шарму.