Якщо мінімалізм – це ваш вибір, пропонуємо 5 ідей простих, але все ж таки вишуканих і трендових дизайнів манікюру для цієї весни.

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Прості прозорі нігті

Може здаватися, що для такого манікюру достатньо лише нанести прозоре покриття на нігті. Насправді ж для бездоганного вигляду їх потрібно відполірувати, підпиляти, надати форму та очистити кутикулу. Якщо врахувати всі нюанси, манікюр довго лишатиметься свіжим і кілька тижнів підряд збиратиме компліменти.

Як виглядає прозорий мінімалістичний манікюр: дивіться фото

Нігті з відтінком рожевого

Це, по суті, чисті нігті, але з дуже тонким рожевим відтінком. Мета такого дизайну полягає в тому, щоб викликати відчуття чистоти та натуральності. Це свіжий і природний образ із додатковою порцією жіночності.

Як виглядає ніжно-рожевий манікюр: дивіться фото

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Натяк на блиск

Щоб додати тонкого акценту прозорим нігтям, нанесіть шар дрібного блиску. Це створить ефект веселки, що сяятиме та підкреслюватиме грайливий настрій.

Блискучий манікюр: дивіться фото

Французький манікюр з золотом

Якщо класичний французький манікюр вже набрид, урізноманітнити його можна нотками золота. Це покаже ваш витончений смак, а також буде трендовим доповненням до весняних образів.

Золотий френч: дивіться фото

Маленькі квіти

Коли ми готуємося до весни та літа, трохи квітів на кінчиках пальців не буде зайвим.

Як виглядає квітковий дизайн: дивіться фото

Цей чіткий, але водночас ніжний, дизайн нігтів містить крихітні білі квіти поряд із рослинами у відтінках пастельного фіолетового, зеленого та рожевого, що створює атмосферу витонченості та додає особливого шарму.