У Туреччині є містечко Каякой, яке занедбане вже 100 років. Попри це, багато туристів відвідують його та насолоджуються цим.

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Попередні мешканці залишили свої будинки

Руїни будинків, церков та інших будівель – все це можна знайти в Каякої, районі Фетхіє в провінції Мугла. Колись там жили сотні людей, однак потім місто було евакуйовано.

Останні мешканці були переважно грецькими православними. Вони були змушені залишити свої будинки після греко-турецької війни 1919 – 1922 років.



Місто в Туреччині закинуте вже майже 100 років / Anadolu Agency

Це сталося після підписання Лозанського договору 1923 року. Він містив протокол про обмін населенням між Грецією та Туреччиною.

Документ назавжди заборонив грецьким православним біженцям повертатися до своїх будинків в Туреччині. Натомість змусив їх залишити свої домівки та вирушити до Греції.

Аналогічно, він також вимагав, щоб громадяни Греції, які були мусульманами назавжди залишили Грецію і переїхали до Туреччини.



Деякі будинки добре збереглися / Anadolu Agency

У той час як більшість турецьких міст, евакуйованих грецькими православними жителями, були успішно перепрофільовані тими, хто повернувся з Греції, Каякой залишився порожнім.

Відповідно до чуток, там були привиди, тож люди не повернулись до цього міста та лишили його занедбаним.

У будь-якому випадку, будинки стоять порожніми і тепер служать музеями того часу, причому деякі будинки все ще перебувають у хорошому стані.