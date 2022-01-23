Мода поза часом: 10 чорних суконь, як в Одрі Хепберн

Ікона 1960-х років, Одрі Хепберн, у знаменитій стрічці "Сніданок у Тіффані" створила культ маленької чорної сукні, яка досі є обов'язковим атрибутом чи не кожного жіночого гардероба.

Тоді у мінімалістичне вбрання від Givenchy закохались мільйони і ця любов несеться крізь століття та живе поза часом та тенденціями моди. Про культ чорної маленької сукні і її сучасні інтерпретації розповідаємо далі у нашому матеріалі.

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Культ маленької чорної сукні

Вперше термін "маленька чорна сукня" з'явився в американському глянцевому журналі Vogue у 1926 році. Тоді ця фраза описувала шедевр Коко Шанель – сукню, яка залишається трендовою вже майже століття. Проте були й ті, хто не дуже схвально ставився до шаленої популяризації чорного атрибуту у жіночих гардеробах. Зокрема, до таких належав і кутюр'є Поль Пуаре. Одного разу він звернувся до дизайнерки-суперниці на вулиці: "По кому траур, мадемуазель?". Гостра на язик Коко миттєво відповіла: "По вам, шановний пане".

Вибухову славу маленька чорна сукня здобула і завдяки Одрі Хепберн у 1960-х роках, коли на екрани вийшла знаменита стрічка "Сніданок у Тіффані". З того часу мріяти про універсальну сукню-футляр чорного кольору почали всі. Тоді ж збулось пророцтво редакторів Vogue, які давно заявили, що чорна сукня "стане свого роду уніформою для кожної жінки зі смаком".



Знаменита сукня Одрі Хепберн від Givenchy / Фото Sienna On Air

Цікаво, що спершу у ролі головної героїні Холлі режисер Блейк Едвардс бачив. Але та відмовилась, чим зробила велику послугу Одрі Хепберн, яка відкрилась всьому світу у новому амплуа світської леді.

Створенню образу Одрі Хепберн приділили чимало уваги та бюджету, але тоді ніхто й не міг уявити, що героїня Холлі стане уособленням паризького шику тієї епохи. Дизайнером знаменитої сукні-футляр був Юбер де Живанші. Скромний та водночас вишуканий образ вдалось створити завдяки мінімалістичному крою, чуттєвому вирізу на спині та аксесуарам. Бездоганне вбрання доповнило дорогоцінне намисто, прикрашене 120 перлинами та жовтим діамантом вагою 128,54 карата. В такому образі тендітна вишукана леді Холлі Голайтлі о 5-й ранку приїхала до легендарного магазину Tiffany & Co., щоб поснідати.

Сьогодні існує лише три офіційні копії оригінальної культової сукні. Одну приберіг у своїх архівах модний дім Givenchy, ще одна виставлена в Музеї костюма в Мадриді, а третя була продана у 2006 році на аукціоні Christie's за рекордною ціною – 607 тисяч євро.

На цьому історія маленької чорної сукні, яка згодом отримала абревіатуру LBD (little black dress), не завершилась. Нею продовжують з року в рік надихатись найкращі дизайнери у всьому світі, інтерпретуючи під власні мотиви та модні віяння. Редакція Life 24 підготувала добірку суконь з колекцій spring/summer 2022, які створені у стилі неймовірного образу Одрі Хепберн.

Добірка суконь у стилі Одрі Хепберн

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Вишукана атласна сукня Gucci / Фото Getty Images



Шик Prada, натхненний стилем Одрі Хепберн / Фото Getty Images



Розкішний образ ROKH / Фото Getty Images



Блискуча інтерпретація Balmain / Фото Getty Images



Констрастні поєднання ROKH / Фото з інстаграму



Елегантна сукня Schiaparelli / Фото Schiaparelli



Ніжний образ Viva Vox / Фото Vogue Collections



Вишукане вбрання Del Core / Фото з інстаграму



Чорна сукня Сhristopher Esber / Фото Сhristopher Esber