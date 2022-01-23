Тогда в минималистичный наряд от Givenchy влюбились миллионы и эта любовь несется сквозь столетие и живет вне времени и тенденций моды. О культе черного маленького платья и его современных интерпретациях рассказываем дальше в нашем материале.

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Культ маленького черного платья

Впервые термин "маленькое черное платье" появился в американском глянцевом журнале Vogue в 1926 году. Тогда эта фраза описывала шедевр Коко Шанель – платье, которое остается трендовым уже почти столетие. Однако были и те, кто не очень одобрительно относился к безумной популяризации черного атрибута в женских гардеробах. В частности, к таковым относился и кутюрье Поль Пуаре. Однажды он обратился к дизайнеру-сопернице на улице: "По ком траур, мадемуазель?". Острая на язык Коко мгновенно ответила: "По вам, уважаемый господин".

Взрывную славу маленькое черное платье снискало и благодаря Одри Хепберн в 1960-х годах, когда на экраны вышла знаменитая лента "Завтрак у Тиффани". С тех пор мечтать об универсальном платье-футляре черного цвета начали все. Тогда же сбылось пророчество редакторов Vogue, давно заявивших, что черное платье "станет своего рода униформой для каждой женщины со вкусом".



Знаменитое платье Одри Хепберн от Givenchy / Фото Sienna On Air

Интересно, что сначала в роли главной героини Холли режиссер Блэйк Эдвардс видел Мерлин Монро . Но та отказалась, чем оказала большую услугу Одри Хепберн, которая открылась всему миру в новом амплуа светской леди.

Созданию образа Одри Хепберн уделили немало внимания и бюджету, но тогда никто не мог представить, что героиня Холли станет олицетворением парижского шика той эпохи. Дизайнером знаменитого платья-футляра был Юбер де Живанши. Скромный и вместе с тем изысканный образ удалось создать благодаря минималистичному крою, чувственному вырезу на спине и аксессуарам. Безупречный наряд дополнило драгоценное ожерелье, украшенное 120 жемчужинами и желтым бриллиантом весом 128,54 карата. В таком образе хрупкая изысканная леди Холли Голайтли в 5 утра приехала в легендарный магазин Tiffany & Co., чтобы позавтракать.

Сегодня существует только три официальных копии оригинального культового платья. Одну приберег в своих архивах модный дом Givenchy, еще одна выставленная в Музее костюма в Мадриде, третья была продана в 2006 году на аукционе Christie's по рекордной цене – 607 тысяч евро.

На этом история маленького черного платья, впоследствии получившего аббревиатуру LBD (little black dress), не завершилась. Им продолжают из года в год вдохновляться лучшие дизайнеры во всем мире, интерпретируя под свои мотивы и модные веяния. Редакция Life 24 подготовила подборку платьев из коллекций spring/summer 2022, созданных в стиле невероятного образа Одри Хепберн.

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Подборка платьев в стиле Одри Хепберн



Изысканное атласное платье Gucci / Фото Getty Images



Шик Prada, вдохновленный стилем Одри Хэпберн / Фото Getty Images



Роскошный образ ROKH / Фото Getty Images



Блестящая интерпретация Balmain / Фото Getty Images



Констрастные сочетания ROKH / Фото с инстаграммы



Элегантное платье Schiaparelli / Фото Schiaparelli



Нежный образ Viva Vox / Фото Vogue Collections



Изысканные наряды Del Core / Фото из инстаграммы