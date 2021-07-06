За цей час Селін Чентіно стала відомою блогеркою: на неї підписані 500 тисяч людей в інстаграмі. Однак це не допомогло знайти коханого. 26-річна дівчина мріє про серйозні стосунки і не знає, що вже їй робити.

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Селін припускає, що хлопці частенько бояться підійти познайомитися, бо вважають, що вона занадто красива. Такі ситуації неодноразово повторювалися на різних вечірках.

Коли я гуляю зі своїми друзями, хлопці часто дивляться на мене, ніби хочуть мене з’їсти. Я починаю усміхатися, щоб запросити їх до себе, а вони ніколи не приходять. Іноді, коли ми в клубі, хлопці сильно напиваються і підходять знайомитися. Але мене це не цікавить, – пояснює блогерка.

Інколи Селін вдається домовитися з хлопцями про побачення. Зазвичай вони дуже хвилюються під час прогулянки. Але дівчина вважає, що це цілком нормально і навіть дещо мило.

Чому Селін змінила свою зовнішність

У юності дівчина вважала себе дуже непривабливою: вона ніяк не могла знайти собі другу половинку. Саме тому Селін наважилася на кардинальні зміни – зробити кілька пластичних операцій.

Раніше я була незадоволена собою. Я відчувала себе дуже страшною. Ніби я була в полоні власного тіла, – згадує блогерка.

Спершу вона збільшила свої груди: гроші на цю операцію дівчина заробила у перукарні. Далі все пішло-поїхало: ще дві процедури зі збільшення грудей, операції на обличчя і тд. Зараз дівчина заробляє гроші, продаючи власні пікантні фотографії на спеціальних сервісах.

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Селін не має особливих побажань щодо коханого. Вона не збирається оцінювати чоловіків по зовнішності, адже пам’ятає, як в юності люди знущалися через це з неї. Внутрішній світ значно важливіший.

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"Після багатьох років знущань я нарешті задоволена собою і тим, як я виглядаю. В мене багато друзів і прекрасна сім’я. Але я хотіла б розділити це зі своїм хлопцем", – стверджує Селін.