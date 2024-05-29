Збій в матриці: дівчата одночасно прийшли на фотосесії в однакових образах і в одне місце

Інколи трапляються дивні речі, які не так просто пояснити. До прикладу, дівчата обрали однакові образи для фотосесії, однаковий час і одне місце для проведення зйомки.

Фотограф жартома зауважила, що це сталося точно через збій в матриці. Незвичайними кадрами дівчина поділилася у мережі, передає Life 24.

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Мода чи збій в матриці?

Фотограф Софія з Ужгорода опублікувала у мережі відео й поділилася цікавою історією. Так, вона запланувала фотосесію з клієнткою в одному з готелів. Яким було їхнє здивування, коли в тому ж місці влаштували ще одну фотосесію.

Ба більше, моделі прийшли в однакових образах. Обидві дівчини були одягнуті в довгі чорні сукні, а поверх – білий блейзер.

Дівчата прийшли в однакових образах на фотосесію: дивіться відео

Користувачі мережі були здивовані, хоча було й немало скептиків. Деякі відреагували на ситуацію доволі серйозно, пояснюючи вибір образів модою та сучасними трендами:

"Це тренди чи мода. Точно, не збій в матриці",

"Генії мислять однаково",

"Я впевнена, що її звати теж Софія",

– пишуть користувачі в коментарях.

Однак, як опинилися дівчата одночасно на фотосесії в одному й тому ж місці, пояснити не змогли.

Деякі коментатори поділилися власними схожими історіями. Так, одна дівчина розповіла, що її знайома дуже довго обирала одяг для моря, й з-поміж іншого вдягла білі шорти зі смужками, яким близько 7 років. Яким було її здивування, коли вона приїхала на відпочинок до іншої країни, а на ресепшені її зустріла дівчина в точнісінько таких самих шортах.