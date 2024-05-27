Українська майстриня, яка створю корсети та різний одяг, нині намагається відшукати свою блакитну сукню, яку одягала на випускний у 2014 році. Дівчина віддала вбрання 5 років тому, а тепер намагається знайти, щоб втілити мрію.

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Майстриня опублікувала відео з випускного, на якому танцює вальс разом зі своїми однокласниками. На ньому юна випускниця у блакитній довгій сукні, яку 10 років тому придбала за 700 гривень. У ній дівчина почувалася справжньою принцесою.

Я мріяла про вальс увесь 11 клас, уявляючи як я буду кружляти в танці у довгій сукні. І це було неперевершено. Ну ви явіть лишень. Я – староста класу, вперше у вечірній сукні, танцюю з медалістом, повний зал людей, я – королева,

– пригадує свої відчуття дівчина.

5 років тому дівчина віддала свою сукню, втім, не пам'ятає, кому саме. Нині майстриня професійно займається бальними танцями. Дівчина опанувала нові техніки й мріє станцювати у тій самій випускній сукні, яку віддала незнайомці, адже перше захоплення вальсом виникло саме на випускному.

Дівчина шукала на різних платформах таку ж сукню, втім поки що не знайшла ідентичної. Тому вона опублікувала відео у мережі, сподіваючись, що її сукня знайдеться.

Я вірю в магію, тому хочу думати, що сукня мене знайде. І я танцюватиму вже набагато краще, і почуватимуся в 100 разів крутіше, аніж на випускному,

– додала дівчина.

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До слова, у коментарях під відео користувачі активно обговорюють можливість знайти сукню. Хтось говорить, що має таку ж, але іншого кольору. Інші пропонують звернутися до швачки, однак майстриня мріє знайти саме сукню 10-річної давнини.