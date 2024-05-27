Украинская мастерица, которая создает корсеты и разную одежду, сейчас пытается отыскать свое голубое платье, которое надевала на выпускной в 2014 году. Девушка отдала наряд 5 лет назад, а теперь пытается найти, чтобы воплотить мечту.

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Девушка верит в силу интернета

Мастерица опубликовала видео с выпускного, на котором танцует вальс вместе со своими одноклассниками. На нем юная выпускница в голубом длинном платье, которое 10 лет назад приобрела за 700 гривен. В нем девушка чувствовала себя настоящей принцессой.

Я мечтала о вальсе весь 11 класс, представляя как я буду кружиться в танце в длинном платье. И это было непревзойденно. Ну вы представьте только. Я – староста класса, впервые в вечернем платье, танцую с медалистом, полный зал людей, я – королева,

– вспоминает свои ощущения девушка.

5 лет назад девушка отдала свое платье, впрочем, не помнит, кому именно. Сейчас мастерица профессионально занимается бальными танцами. Девушка освоила новые техники и мечтает станцевать в том же выпускном платье, которое отдала незнакомке, ведь первое увлечение вальсом возникло именно на выпускном.

Девушка искала на разных платформах такое же платье, впрочем, пока не нашла идентичного. Поэтому она опубликовала видео в сети, надеясь, что ее платье найдется.

Я верю в магию, поэтому хочу думать, что платье меня найдет. И я буду танцевать уже гораздо лучше, и буду чувствовать себя в 100 раз круче, чем на выпускном,

– добавила девушка.

Девушка ищет платье, в котором танцевала 10 лет назад: смотрите видео

К слову, в комментариях под видео пользователи активно обсуждают возможность найти платье. Кто-то говорит, что имеет такое же, но другого цвета. Другие предлагают обратиться к швее, однако мастерица мечтает найти именно платье 10-летней давности.