Однак цьогоріч А-силует офіційно повертається, хоча і має деякі відмінності. Чим особлива сучасна інтерпретація трендової зачіски, розповідаємо далі.
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Як виглядає сучасна стрижка А-силует
Культова стрижка А-силует має нерівний зріз, коли ззаду вона є коротшою за передні пасма.
За словами відомої стилістки Дженніфер Кораб, оригінальний варіант зачіски який вважався бобом, був досить суворим. З огляду на таку репутацію стрижка свого часу перестала бути популярною, але, як і всі тренди, повертається знову.
Сучасна ж варіація А-силуету має деякі класичні елементи, зокрема вона лишилася асиметричною, але тепер зачіска менш сувора.
Свіжий образ є досить м’яким і жіночним, має мінімалістичні майже непомітні шари й дає можливість підкреслити природну текстуру волосся.
Трендова оновлена версія вдало поєднує минуле і сьогодення. Підтвердженням цього є те, що такі знаменитості, як Зендея та Хейлі Бібер вже зробили собі таку стрижку.
Як виглядає сучасна стрижка А-силует: дивіться фото
Універсальна зачіска: кому підійде стрижка А-силует
Сучасна версія А-силуету є універсальною й ідеальною зачіскою для тих, хто прагне отримати шикарний і невимушений образ із ноткою витонченості.
Перукарка Ніколь Койл каже, що незалежно від того, чи у вас кучеряве від природи та густе волосся чи тонкі пасма середньої густини, така стрижка зможе підкреслити унікальні риси та вдало доповнити образ.